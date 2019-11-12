港警：任何情况下都不会刻意瞄准头部

香港警察公共关系科高级警司（媒体联络及传讯）江永祥、有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华及行动部警司方志坚今日下午4时将会开记者会。

据香港01报道，对于有新闻片段拍摄到今天（12日）早上在城市大学对开歌和老街天桥一带，防暴警指挥官曾向警员说“打头呀”，警方行动部警司方志坚回应，暂时未看过相关片段，但警方的武力使用及原则相当严谨，展时间及多次重复的瞄准训练后，相信警员接受专业训练后已形成肌肉记忆，不会故意向人的头部开枪。港警在任何情况下武力原则不变。

警察公共关系科高级警司（媒体联络及传讯）江永祥介绍，截止今天中午，全港有50个地方堵路，160组交通灯受破坏，接近50个港铁站受影响，大学站有暴徒将杂物抛入路轨范围，杂物挂在电缆上影响铁路安全；红磡站附近有示威者将汽油弹投入路轨；东涌站、黄埔、太子站等，有蒙面人阻碍列车关门、按动停车紧急制。

江永祥提到了昨日马鞍山有人被火袭击的案件，称该名伤者上半身及头部严重烧伤，经手术后仍昏迷，情况危殆，案件列意图谋杀，由商罪科调查。

江永祥介绍，昨日行动中警方共拘捕287人，包括206男81女，年龄介乎12至92岁，涉及非法集结、藏有攻击性武器等。

警方昨日共使用催泪弹255发、橡胶弹204发、布袋弹45发、海棉弹96发，11名警员受伤，大部分因暴徒反抗而受伤。