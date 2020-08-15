消息：边境冲突令印度拖延中国进口审查

五名业内消息人士对路透表示，小米等中国企业在获得印度质量控制机构对其产品的批准方面面临延误，因两国在喜马拉雅边境发生冲突后，营商环境恶化。

根据路透社报道，与印度总理莫迪领导的执政党有关的印度民族主义团体呼吁抵制中国进口商品，此后印度加大了对中国进口商品的审查。这些团体对20名印度士兵在6月中印边界冲突中死亡感到愤怒。

印度和中国的业内消息人士称，印度标准局(BIS)最近几周推迟了对手机零部件和电视机的审批，危及到小米和Oppo等公司的计划。

印度标准局局长蒂瓦里(Pramod Kumar Tiwari)没有回应记者的置评请求。中国商务部和外交部也没有立即回应。

小米拒绝置评，而Oppo没有回应。

这两个亚洲大国之间几十年来最严重的边境紧张局势已经损害了两国的经济关系，印度官员预计这种损害会愈加严重。

一位官员表示:“两国关系急剧恶化。”他补充称，印度不太可能立即批准中国企业的几项投资提议。

“我们不能像往常一样做生意了。”

今年4月，印度已下令对来自中国的投资进行审查，自冲突发生以来，政府一直推迟做出任何审批。

印度贸易部没有回应记者的置评请求。

一位印度高级官员表示，政府正在制定一项新的标准政策，可能会在8月底宣布，瞄准来自中国和其它国家的低质量产品。

但一位印度行业消息人士表示，即便是中国品牌企业希望增加销量的审批，也因这些顾虑而陷入停滞。

包括Oppo和小米在内的中国智能手机品牌占印度智能手机销量的80%。虽然这两家公司的大部分产品都是在印度组装的，但也有一些零部件是从中国进口的。

最近几周，莫迪呼吁建立一个“自力更生的印度”，敦促工业界集中精力提高国内生产。

印度标准局网站称，截至上周五，有643份申请等待审批，其中394份申请等待超过20天。它没有说有多少来自中国公司。