香港警队国安处再添猛将 处长下设两名助理处长

今年7月1日成立的香港警务处国安处再添猛将。警队国安处以警务处副处长（国家安全）刘赐蕙为首，并由蔡展鹏担任国家安全处处长。在刘、蔡二人之下，目前国安处除了有助理处长（国安）江学礼外，原为助理处长（服务质素）的简启恩也会调入国安处。换言之，警队国安处管理层现设有两名助理处长，即共四名核心主管。

根据《星岛日报》报道，资料显示，简警官加入警队近30年，他于1991年任职督察，主力行动指挥、人力资源管理及保安等，先后担任西区警区副指挥官、机场警区指挥官、湾仔警区指挥官及港岛总区副指挥官。他还曾赴大陆及海外受训，包括上海浦东干部学院、北京大学、苏格兰警察学院及英国皇家国防学院。去年9月，简警官晋升助理处长，掌管服务质素监察部，如今再调入国安处。

自《香港国安法》实施后，警务处处长邓炳强及担任警务处国安处负责人的副处长（国家安全）刘赐蕙，均为港区国安委成员。国安处处理涉及危害国家安全的恐怖主义活动案件，可调动警队其他部门配合，包括飞虎队。

除上述四名核心主管外，国安处早前也已抽调警队刑侦精英，包括刑事情报科（CIB）总警司王忠巡，还有去年多次现身反修例记者会的有组织罪案及三合会调查科（O记）高级警司李桂华。

