载荷百公斤续航1000公里 中企研制的无人机全球首发

中国上海一家公司研制出可以负重100公斤续航1000公里的无人机，该机型是“V400信天翁”，在今日（13日）全球首发。

据澎湃新闻报道，世界无人机大会9月13日开幕，来自上海金山华东无人机基地的上海峰飞航空科技有限公司，在展会上进行了400公斤级大型垂直起降智能飞行器，V400信天翁的全球首发。

该无人机由峰飞航空科技自主研发，机身长度6.67米、高度1.11米，机翼翼展9米、机翼面积4.66平方米。作为一款垂直起降的智能飞行器，其最大起飞重量400公斤，最大载荷100公斤，最大起飞海拔高度5000米，有两个动力版本可供选择：纯电动版满载续航里程300公里，混动版满载续航里程达到1000公里。

V400信天翁问世后，将主要用于快递物流、紧急物资运输、医疗救援以及消防应急等场景，特别是在山区和海岛运输场景中，可节省大量时间，效率优势明显。

比如从上海金山到舟山的东极岛，以往汽车+轮船方式全程300公里，路上需要五个半小时；如果采用V400信天翁担任“物流快递员”，直线距离缩短到140公里，只需一小时就能送达。如若是从四川雅安运输物资到西部山区的理塘县，传统的汽车加轮船全程430公里，需要10个小时，信天翁出场后，直线飞行距离250公里，仅需1小时45分钟就能完成任务。