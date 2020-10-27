全聚德今年前三季度净利润亏损超2亿人民币

中国知名“老字号”餐饮企业全聚德昨晚发布今年第三季度业绩报告。受疫情影响，报告期内全聚德营业收入大幅减少，净利润亏损约2.02亿元（人民币，下同，4100万新元）。

根据《新京报》报道，今年前三季度，全聚德营业收入约5.16亿元，同比减少56.71%，归属上市公司股东的净利润亏损约2.02亿元，上年同期净利润5260.41万元，同比减少484.4%。2020年第三季度公司实现营业收入2.03亿元，同比下降53.08%；归属于上市公司股东的净利润亏损5378.29万元，同比下降364.6%；基本每股收益-0.17元。

全聚德称，受疫情影响，今年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少，经营活动现金流量净额减少。第三季度全力推进复工复产工作后，餐饮门店转变服务模式，加强线上线下市场联动等措施，业务逐步回升，第三季度营业收入较上一季度环比增长53.4%，整体亏损额有所收窄。公司称将继续应对各项挑战，力争将疫情影响降到最低。

全聚德的公告中还显示，截至今年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式，已回购股份数量为七万股，占公司总股本的比例为0.0227%，最高成交价为10.97元/股，最低成交价为10.70元/股。