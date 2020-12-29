中国多地接种疫苗 接种者称暂不知来自何公司

广东、河南、甘肃、陝西、上海等地近日开始疫苗接种工作，主要涉及海关检验检疫，口岸边检及医疗卫生机构一线工作人员，接种费用全免。据接种者反映，疫苗暂不知由哪家公司生产，接种后需连续七天上报健康状况。官方专门建立接种网络群组随时监测接种情况。

根据《明报》报道，据中国临床试验注册中心公开资料显示，目前中国有五款疫苗进入三期临床试验，包括军事科学院与康希诺的腺病毒载体疫苗、中科院微生物所与安徽智飞的重组蛋白疫苗，还有国药集团武汉生物所及北京生物所（Vero细胞）等。

其中国药集团北京生物所研制的灭活疫苗已申请在中国上市，本月24日获国家药监局药审中心（CDE）受理，为中国境内首款上市冠病疫苗。土耳其卫生部上周五（25日）公布，中国科兴生物研制的冠病疫苗三期临床试验结果，其有效率为91.25%。对于何时在中国上市，科兴集团职员表示，尚待相关审批程序。

早在两个月前，河南、安徽、浙江、江苏、广东等省，已针对出国务工人员在内的感染高风险人群开展紧急接种。中国国务院疫苗研发专班工作组长郑忠伟上周一（21日）称，在自愿知情同意前提下，已对近百万人次紧急接种疫苗。广东省卫健委主任段宇飞也称，截至12月22日全省完成18万人疫苗接种工作。此外，内蒙古、黑龙江等边境省份也启动紧急培训疫苗接种工作。

据知情人士透露，11月底各航空公司在国家民航局协调下，向国际航线的机组及地勤人员配属接种名额。他们先后接种两剂疫苗，间隔时间为一周。知情者称接种后并未出现不良反应，“打完后没有什么特别，该上班还是上班。”

一名广东防疫一线工作人员说，疫苗都是独立包装，有专门的盒子装着，只有一小瓶。他称接种第一针后头两天感觉手臂有一些酸胀，但不影响生活。该名工作人员是在本月8日获统一安排接种冠病疫苗，两剂疫苗接种相隔一个月。

中国官方设置接种网络群组监测情况，接种者在群中反映有否不适，疫苗接种后，要连续七天上报健康情况。上述防疫一线人员说，“我们那一批几十个人，接种了这么久，只有一个女孩说自己有点头晕，我觉得这应该也是个人体质问题导致，毕竟很多跟她年纪相仿的女孩都没什么不适反应。”

据悉，深圳市在两个月前核查统计高风险人员，对于是否接种疫苗则尊重个人意愿。深圳、广州多名口岸职员表示，已接获通知，要求报名参加疫苗接种。

广西、内蒙古及湖北武汉昨日也开始接种，主要接种对象包括海关检验检疫、口岸边检、口岸进口冷冻物品装卸及医疗卫生机构一线工作人员等感染风险较高和关键岗位人群，接种费由政府承担。

上海市疾控中心上周六（26日）介绍重点人群疫苗接种工作。其中包括疫苗为两针，接种期间至少间隔14天；接种冠病灭活疫苗可能会出现接种部位红肿、疼痛等常见反应，极少数人因个体差异可能出现发热、乏力、恶心等，一般两到三天后大多可自行恢复。官方引用临床数据称，接种第二剂28天后抗体阳性率均达90%以上，并形成持续保护。

中国目前有15款疫苗进入临床试验，其中五款进入三期临床试验，目前只有一款宣布已申请上市。

另据中国政府网消息，由于中国大陆不具备开展三期临床试验的条件，相关企业必须向国家药监局体检相关在境外国家试验的数据资料，“只有这些资料揭盲，并且达到监管机构要求的标准，监管机构才能给予其附条件上市或者上市的批准”。