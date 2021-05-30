王毅称中欧不是竞争对手

中国国务委员兼外长王毅昨天在贵阳同波兰外长拉乌举行会谈时说，中欧作为世界上两大力量、两大文明，有着广泛共同利益，双方是合作伙伴，不是竞争对手。

据中国外交部在官网发布的新闻稿，王毅表示，中国是拉乌履新后访问的首个亚洲国家，拉乌也是他今年以来接待的首位欧盟国家外长，“这充分体现出中波关系在我们两国各自对外关系中的重要地位”。

王毅说，中国高度重视波兰的国际和地区影响，愿从战略高度和长远角度看待中波关系，坚持本着相互尊重、平等相待、互利共赢原则发展互利合作，为中波全面战略伙伴关系注入新内涵。中国欢迎并支持波兰在国际和地区事务中发挥更大更积极作用。

王毅也强调，中欧作为世界上两大力量、两大文明，有着广泛共同利益，双方是合作伙伴，不是竞争对手。中欧要在相互尊重基础上，通过建设性对话增进理解，明辨是非，排除推进合作的干扰和障碍。中国—中东欧国家合作是中欧关系重要组成部分，中国—中东欧国家合作和双边关系相互促进，聚焦务实合作，符合各方共同利益，要总结经验，加大投入，开辟合作新前景。

拉乌则表示，中国拥有历史悠久的伟大文明，善于运用数千年来积累的独特智慧解决现代社会面临的各种挑战，这次中国成功有力地应对冠病疫情也充分证明了这一点。波兰高度重视发展对华关系，希保持两国合作良好势头，愿同中国尽快启动“快捷通道”，助力恢复人员交往。

拉乌说，波兰认为，各国发展都需要和平稳定的外部环境，波兰一直主张在国与国交往中，应通过对话沟通减少摩擦，扩大共识，聚焦合作。中欧全面投资协定是对双方都有利的最佳选择，双方应冷静看待分歧，力争妥善处理。波兰奉行独立自主的外交政策，理解并尊重中国的正当权益，愿为欧中关系的健康发展和中国—中东欧国家合作作出积极努力。

本月20日，欧洲议会以今年3月中国政府针对新疆问题对欧盟实施反制裁为由，正式冻结中欧投资协定。

美国政治新闻网站Politico上月底引述欧盟内部文件指出，欧盟的对华姿态越来越强硬。欧洲议会在2019年的中国战略展望报告中，原本把中国定位为伙伴、竞争者和制度性对手；但最新的文件显示，欧盟正在对中欧关系进行反思，对于能否和中国合作提出质疑。报道也披露，欧盟正考虑加强与美国的合作，携手抗衡中国。