中国专家称冠病病毒防控回归乙类管理条件渐趋成熟

中国近期疫情防控措施转向，各地防控逐步松绑。中国传染病专家称，根据现有冠病病毒特点，一直按甲类传染病级别管理的冠病再延续甲级模式并不适宜，回归乙类管理甚至降级为丙类，都将成为可能。

针对冠病超强传播力、较强致病力等特点，中国官方在2020年1月将其纳入乙类传染病，但采取甲类传染病管理措施。

据第一财经报道，对于当前冠病病毒所呈现的流行病特征是否符合脱离甲类管理的条件、是否适合回归乙类传染病管理的问题，一位传染病专家称，“传染病管理模式的主要依据来自于传染病的传染性和致病力”，对于致病力强、病死率高且传染性强的传染病，一般归为甲类或者乙类甲级管理，管控措施一般是采取强制性隔离、疫区封锁等。

对于发病率较高，引起高病死率，但传播能力有限，对社会造成一定危害，会归为乙类；对于传染强、致病力弱、病死率低的传染病，一般归为丙类。

但随着病毒不断变异，当前在全球流行的奥密克戎变异毒株，其临床特点也逐步被认知，众多科学研究以及真实世界的数据显示，其传染性逐步增强，但其致病力及病死率降低。因此管理级别又必须要重新考量。

从目前冠病病毒的流行病特征来看，上述传染病专家说，很多地方显示超95%以上的感染者为无症状和轻症，病死率很低，在这样的情况下，继续按照甲类管理显然不符合科学，所以，冠病回归乙类管理甚至降级为丙类，都将成为可能。

在中国当前一轮疫情中，无症状感染者比例仍保持高位。广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹12月2日在发布会上通报，本轮疫情广州市累计报告本土感染者16.27万例，无症状感染者占感染者总数约九成，重症、危重症仅四例，无死亡病例。

中国疾控中心传防处研究员常昭瑞11月28日在新闻发布会上也说，国外研究表明，奥密克戎变异株引起重症和死亡的比例明显低于之前原始株和关切变异株。

上述传染病专家说，“很显然，当前流行毒株的致病力比较弱，在全国已经完成基础免疫的条件下，按乙类管理已经不成为问题。回归乙类管理，也可以为未来进一步优化防控措施提供一定的法律依据，做到有法可依。”

南方医科大学南方医院感染内科及肝病中心副主任、疑难感染病中心主任、主任医师彭劼说，2020年将冠病列为甲级管理，是考虑当时对疾病本身及病毒的认识尚不够，而且当时病死率很高。如今的奥密克戎变异株，虽然传染性变强，但毒力变弱，病死率已大大降低。从病毒及疾病特点看，当下再延续甲级管理的模式并不适宜。

按照传染病防治法规定，中国将传染病分为甲类、乙类、丙类。甲类传染病仅包括霍乱和鼠疫。

乙类包括传染性非典型肺炎（沙斯）、爱之病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感等25种；丙类包括流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹等10种。