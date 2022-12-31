港府称零售药房销售辉瑞默沙东冠病口服药属违法

针对有媒体报道香港药房出售辉瑞和默沙东两款冠病口服药物，香港卫生署称，药房向市民出售冠病口服药物属违法，当局将加强巡查。

香港特区政府星期五（12月30日）发布新闻公报称，目前辉瑞香港有限公司和美国默沙东药厂有限公司供应香港的冠病口服药物，Paxlovid及莫纳皮拉韦Molnupiravir，已根据《药剂业及毒药规例》（第138A章）获注册为香港药剂制品。目前，获香港药剂业及毒药管理局（管理局）批准注册用作治疗冠病的口服药物只有上述两款。

香港卫生署称，这两款冠病口服药物只可向公私营医疗机构及医生供应，病人也只可经由注册医生按需要获处方有关药物，零售药房不能向供应商采购以及向市民销售有关口服药物。管理局考虑到使用该两款注册冠病口服药物时，需注意有关病人是否适用，以及相关禁忌和可能出现的副作用等因素，因而于注册条件加入上述特设限制。

香港卫生署重申，任何人士非法管有及在没有医生处方情况下售卖，以及非法管有及售卖未经注册药剂制品即属违法，每项罪行经定罪后最高可被判处罚款港币10万元（约1万7200新元）及监禁两年。

据中国国家药监局官网消息，辉瑞的Paxlovid于2022年2月获批在中国上市。12月14日，辉瑞宣布与中国医药签署2023年度冠病病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（Paxlovid）进口分销协议，中国医药将在协议期内负责Paxlovid在中国大陆市场的进口与分销业务的开展。

而另一款默沙东新冠口服药也刚于星期五（12月30日）宣布在中国大陆获批。