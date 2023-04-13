德国因情况有变重新审查中远集团入股汉堡港计划

德国经济部称，因情况有变，德国政府将重新审查已获批的中远集团入股汉堡港集装箱码头计划。中国外交部敦促德国政府客观理性看待两国务实合作，为中国企业提供非歧视性的营商环境。

据彭博社星期四（4月13日）报道，德国经济部女发言人贝特·巴伦星期三（12日）在柏林举行的例行记者会上说，这笔投资仍在审查中，最终审批结果有待确定，“随着情况发生变化，我们经济部正进行重新审查，但我无法预测审查会出现怎样的结果”。

德国码头运营商汉堡港口与物流股份公司（HHLA）星期三较早时证实媒体报道，指德国政府已根据去年12月制定的新规，将集装箱码头归类为德国关键基础设施。

中国外交部发言人汪文斌星期四在例行记者会上对此回应说，中德务实合作建立在企业自愿的基础上，互利互惠共赢。

他指出，德方对中远集团收购汉堡港码头的来龙去脉心知肚明，希望德方不要将正常的商业合作泛政治化、泛意识形态化、泛安全化，人为设置障碍。中方再次敦促德方客观理性看待两国务实合作，为中国企业提供公平、公正、非歧视性的营商环境。

中远集团入股汉堡港集装箱码头计划2022年9月受到德国经济和气候保护部、内政和国土部等六个参与投资审查的部门阻挠，称中国可能会利用其经济影响力贯彻自身地缘战略利益。但在总理朔尔茨的大力支持下，德国政府最终在同年10月下旬批准了一项妥协方案，允许中远集团收购HHLA持有的汉堡港集装箱码头24.9%股权，低于此前计划的35%股权。

HHLA董事长翟智拉（Angela Titzrath）去年在官网说，对德国政府批准中远集团入股表示欢迎，并称将及时与中远集团进行进一步的沟通。

德国汉堡驻中国联络处首席代表潘桦去年10月对第一财经记者说，汉堡港历来是中国货物通往欧洲的一个重要枢纽和集散地。“每三个在汉堡港的集装箱中就有一个是来自或去往中国的。”她说，“此消息公布，不仅是一个各方努力的结果，也是一个各方能够接受的结果，更是一个共赢的结果。”