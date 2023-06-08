五家中国国有银行下调人民币存款利率

五家中国国有银行星期四（6月8日）宣布，下调人民币存款利率，国有大行上一次集体下调利率是在去年9月。

综合第一财经和澎湃新闻报道，中国工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行等陆续在官方渠道更新了最新存款利率，活期、定期存款利率均有所下调，中长期定期存款下调幅度更大。

工商银行官网显示，该银行6月8日下调人民币活期存款利率，从0.25%下调至0.2%；并下调两年期、三年期和五年期人民币定期存款利率分别至2.05%、2.45%、2.5%，此前分别为2.15%、2.6%、2.65%。

农业银行、建设银行、中国银行和交通银行人民币活期存款利率也下调至0.2%。在定期存款方面，三个月、六个月、一年、二年、三年、五年期年利率分别为1.25%、1.45%、1.65%、2.05%、2.45%、2.50%；零存整取、整存领取、存本取息方面，一年期、三年期、五年期分别为1.25%、1.45%、1.45%。

今年以来，中国银行存款结构中，定期化、长期化特征持续。中国央行数据显示，截至4月末，个人存款中的定期及其他存款占比升至71%，较2022年末提升近3个百分点；企业存款中的定期及其他存款占比升近68%，较2022年末提升近2个百分点。

光大证券银行业首席分析师王一峰说，2023年开年以来，中国居民消费和企业投资意愿较低，货币交易性需求仍然偏弱，企业与居民存款均继续呈现明显的定期化特征。截至4月末，中国定期存款占境内存款的比重为53.2%，较年初提升2.1个百分点。特别对于头部银行而言，因核心负债占比更高，受存款定期化拖累更为明显。

中金公司认为，此次降息后，未来一至两年存款平均利率仍有约20个基点的进一步降息空间（不包括此次降息），主要逻辑基于2020年以来银行贷款利率已下行超过2017年的低点，而存款利率2020年基本持平，仍高于2017年水平约40个基点；其中约15个基点为存款定期化的影响，25个基点为存款利率上行导致。