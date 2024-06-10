中俄专家开会促两国渔业合作发展

中国和俄罗斯的专家学者在中国黑龙江省举行会谈，促进两国渔业可持续发展。

据中新社报道，第一届中俄渔业产业合作对接会星期天（6月9日）在“中国淡水鱼都”黑龙江省抚远市举行。会上，来自中国、俄罗斯两国专家学者、企业代表约100人探讨和分享鱼类生物多样性保育、增殖放流、渔业绿色发展等方面的经验和技术，促进中俄渔业高质量、可持续发展。

报道称，抚远市地处黑龙江与乌苏里江交汇地带，鱼类资源异常丰富，今年抚远市渔业产值预计将达7.1亿元（人民币，1.3亿新元）。

中共抚远市委书记何大海在会上说，长期以来，中国抚远市与俄罗斯哈巴罗夫斯克市在商贸往来、人文交流、渔业执法和资源涵养保护等诸多方面开展了深入而广泛的合作。

何大海希望通过本次对接会，加强中俄地区间合作交流，推动渔产业科研成果转化，树立抚远冷水鱼品牌，吸引知名企业到抚远投资兴业。

根据中方新闻稿，俄罗斯哈巴罗夫斯克市市长克拉夫丘克·谢尔盖·阿纳多里耶维奇说，目前，哈巴罗夫斯克市的渔业企业生产超过200种自有产品，包括熏制和轻盐鲑鱼、保鲜食品和各种鱼类的半成品等。这些渔业企业准备向中方提供渔业产品，中方可以在哈巴罗夫斯克市自有销售网点购买，也可以直接在工厂购买后通过水运运往抚远市。

会上还举行了《抚远市与哈巴罗夫斯克市2024年合作意向书》签约仪式。两国学者围绕中国淡水鱼产业现状及产业技术研发进展、俄罗斯境内鱼类保护和可持续利用政策等内容进行主旨发言。

另据俄罗斯卫星通讯社早前报道，俄中渔业合作混合委员会第32次会议3月18日在索契召开，双方在会上讨论了渔业合作的成果和发展计划。会议指出，去年俄罗斯对华鱼制品出口达到峰值，价值接近29亿美元（39亿新元）。