中国工行和农行集体下调存款利率

中国工商银行和中国农业银行下调了部分存款产品的利率，以缓解此前贷款利率下调对银行利润率造成的压力。

根据工商银行官网显示，该行将两年期及以上整存整取利率下调20个基点至1.45%至1.8%。一年期及以下定期存款整存整取利率下调10个基点。活期存款年利率将下调五个基点。上述调整从星期四（7月25日）起生效。

据中国农业银行官网显示，两年期及以上整存整取利率同样被下调20个基点。一年期及以下定期存款整存整取利率下调10个基点。

另据《中国基金报》报道，近期，云南、广西等地中小银行开启补降存款利率。整体来看，本次调整的产品类型不仅包含三年期、五年期等中长期存款，还包含多类型中短期存款，存款利率降幅在5至40基点。

有中国媒体分析，在最新工行和农行全面下调存款挂牌利率的行动官宣之后，由国有大行领衔的“存款挂牌利率集体下调”趋势似乎已成型。国有大行集中调整存款挂牌利率，往往被视作新一轮存款利率调降的起点。

在此之前，中国央行星期一（7月22日）下调基准贷款利率，这是降低信贷成本以提振经济的举措之一。下调存款利率降低了银行的融资成本，抵消了贷款利率下降的影响。

在中国官方提振借贷的呼吁下，中国大型银行在2022年末全面下调基准存款利率，为2015年以来首次，并在去年再度三次下调存款利率。

尽管下调存款利率，但中国银行业的净息差持续下降，并在3月底触及1.54%的纪录低点。过去五个季度，净息差一直低于1.8%，这被认为是行业维持合理盈利能力所需的最低水平。