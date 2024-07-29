中国多家全国性股份制银行今起下调人民币存款利率

中国多家全国性股份制银行包括中信银行、兴业银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行等分别发布公告，从星期一（7月29日）起下调人民币存款挂牌利率。

据央视新闻客户端报道，以兴业银行为例，调整后活期存款年利率为0.15%，与六大商业银行相同，整存整取定期存款中，三个月、半年、一年期存款利率分别是1.1%、1.35%、1.55%；两年、三年、五年期定期存款分别是1.6%、1.8%和1.85%，均略高于六大银行。

报道称，各家股份制银行这次人民币存款利率下调幅度在5至20个基点之间，大部分股份制银行调整后的人民币定期存款利率要略高于六大银行。浙商银行、渤海银行、恒丰银行等部分银行依旧有部分定期存款年利率高于2%，最高为2.1%。

此前，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等四大行上星期四（7月25日）已宣布下调存款挂牌利率，活期存款、定期存款、通知存款等利率均有所调整。其中，一年期整存整取定期存款挂牌利率下调10个基点至1.35%。

据新华社报道，利率调整后，四大行活期存款挂牌利率为0.15%，三个月、六个月、一年、两年、三年、五年期整存整取定期存款挂牌利率分别为1.05%、1.25%、1.35%、1.45%、1.75%、1.8%。

这是四大行年内首次下调存款挂牌利率。去年6月、9月、12月，四大行曾三度下调存款挂牌利率。