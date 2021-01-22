泛岛快速公路高架桥坍塌案 承包商和两名职员被判罪成

（早报讯）泛岛快速公路高架桥坍塌案，庭上揭露高架桥在案发两周前曾发现裂缝，案发当天晚上又出现更大的裂缝，但承包商和两名负责的项目总监及工程师却拖延40分钟，没有及时停止施工，结果高架桥坍塌酿成一死10伤意外。

这起事故发生于2017年7月14日约凌晨3时30分，衔接樟宜东路上段和泛岛快速公路（PIE）的高架桥在兴建时，突然有部分结构坍塌，造成一名中国籍客工陈银川（31岁）丧命和10人受伤。

涉案的承包商胡金标建筑私人有限公司（简称OKP）、项目总监余志强（51岁）和项目工程师王乔海（32岁）事后被控上庭。

OKP面对三项控状，早前承认两项抵触建筑管制法令的控状后，被判罚款1万元，但不承认一项抵触工作场所安全与卫生法令。

余志强和王乔海则不承认各一项抵触工作场所安全与卫生法令和一项妨碍司法公正法令。经审讯后，法官今天（22日）判OKP和他们罪成。

根据控方结案陈词，高架桥在案发当天凌晨2时50多分左右，出现非常明显的裂缝，即便在超过四米远的夜灯下都能看到其裂缝，但被告却没有让客工停止施工，直至到场查看的陆路交通管理局人员发现裂缝，要求停止施工时，已为时已晚。

另外，余志强和王乔海被指案发后为逃避责任，将之前的短信删掉，妨碍当局的调查工作。

除了OKP和两名被告，另外三人也被控上庭。OKP董事胡土发被予以有条件警告后，判无事省释。核查师梁邵宏（62岁）和专业工程师罗伯特阿里安多（46岁）认罪后，各被判坐牢六个月，以及86周和罚款一万元。（人名译音）