周五开盘可关注的股票

（早报讯）美股周四收高，道指涨57.31点，或0.17%，报33503.57点；纳指涨140.47点，或1.03%，报13829.31点；标普500指数涨17.22点，或0.42%，报4097.17点，再创下新高。

本地股市连续三天下跌，新加坡海峡时报指数周四（4月8日）全日下跌9.36点或0.29％，闭市报3186.40点。

以下是今日开盘可关注的股票。

·星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）将从4月13日起被纳入海指。

·吉宝企业（Keppel Corp）旗下吉宝讯通（Keppel T&T）获得资讯通信媒体发展局（IMDA）的设施经营商（Facilities Based Operator，简称FBO）执照，可在本地拥有、维护和经营电信基础设施，以及提供与Bifrost电缆系统相关的电信服务。

·黑金天然资源（Blackgold Natural Resources）宣布签署无约束力的条款书，以10亿元收购蒙古的Tengri Coal and Energy所有股权。后者持有蒙古煤矿的挖矿执照。

·房地产发展商传慎控股（Tuan Sing Holdings）推出印度尼西亚巴淡岛综合城镇的首阶段发展项目，占地超过125公顷，涵盖豪华别墅和高楼公寓。

·亚洲医疗保健专家（Asian Healthcare Specialists）要求暂停交易。