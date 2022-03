(早报讯)我国总理李显龙指出,乌克兰战争对亚太地区也会产生影响,亚太各国需要保持开放的对话渠道,构建包容性机制,避免潜在燃点升级为冲突。

李总理与美国总统拜登在白宫举行的联合记者会上说,本区域的潜在燃点和争议课题,若没有妥善处理,也会升级为公开的冲突。在本区域有利益的国家,需尝试一切努力以和平方式处理分歧,以免走上不归路。

他进一步指出,各国保持开放的对话渠道,包括在最高层级的对话渠道,有助于管理事态发展,避免冲突和预防误解彼此的意图。

在这场现场直播的记者会上,李总理也介绍,他与拜登总统讨论了美国在亚太地区同时加强战略和经济投入的重要性。他指出,促进一个开放、包容、时新而且灵活的正面经济议程是重要的,新加坡因此欢迎美国提议的印太经济框架,这将强化美国对演变中的区域经济架构的投入。

我国总理李显龙(右三)与美国总统拜登(左四)会谈。我国外长维文(右四)、贸工部长颜金勇(右二)、通讯新闻部长杨莉明(右五),我国驻美大使米尔普里(右一)和外交部常任秘书池伟强(右六)一同参加会谈。(新闻及通讯部提供)

正在华盛顿访问的李显龙总理是在当地时间星期二(3月29日)与刚从欧洲回到美国的总统拜登进行了大约一小时的会议。两人在会后的联合记者会上,重点谈到了两国的共识,包括对美国在本区域的参与、新美合作、以及坚持以规则为基础的国际秩序。

拜登总统上台以来推进“印太战略”,李总理既欢迎美国的印太经济框架,但在昨天会谈开场及后来的记者会中提到本区域时,则多次使用“亚太”一词。对此,国务资政兼国家安全统筹部长张志贤上周谈到乌克兰问题时曾经指出,“无论这些名词的前缀是亚洲(Asia)、跨洲(Trans),还是印度,让我们把精力和创造力投入到建设和发展融合而非分歧的架构上”。

在华盛顿的新美领导人联合记者会上,李总理说,两国在经济、国防和安全上有实质的双边合作,也有牢固的民间联系。新加坡是美国在亚洲的第二大外资来源国,美国是新加坡最大的外资来源国。同时,新加坡是有美国“主要安全合作伙伴”地位的唯一国家。

他对拜登总统表示不久后在华盛顿举行亚细安—美国峰会表示欢迎,认为这有力地确认了美国对东南亚和亚细安核心地位的承诺。

在乌克兰危机仍在上演的当下,这场记者会的不少篇幅也围绕乌克兰议题。

谈到乌克兰问题,李总理重申,新加坡强烈谴责俄罗斯对乌克兰发起未经挑衅的进攻。他强调,不论国家大小,其主权、政治独立和领土完整都必须受到尊重。“我们不能接受任何一个国家辩称另一个国家的独立是历史错误和疯狂决定的结果。”

他也重申,新加坡的决定是基于本国作为独立主权国家存在的基础性原则。“几十年来,在国际上不断发生的危机中,在涉及不同国家时,我们都维护这些原则,根据这些原则在联合国投票。”

在记者会上首先发言的拜登总统,则对新美联合声明的各项主题,包括新美对国际秩序的态度、自由开放的印太地区、南中国海自由航行问题、朝鲜半岛问题、缅甸危机等进行了概述。拜登总统也表示,期待这个春天在华盛顿举行亚细安领导人峰会。

谈到乌克兰危机,拜登总统也表明,俄罗斯总统普京发动的战争在世界的每一个地区都不能被接受,“今天,新加坡和美国联合向世界所有国家发出信号,世界各国不论大小,在国际舞台上都有同等的权利,也都享有主权、领土完整、前途自决,以及免于暴力和恐吓的权利。

拜登总统说,新美将继续深化伙伴关系,为应对现在和未来的挑战,包括冠病大流行和下一场大流行病、应对气候变化、网络安全与太空探索做好准备。他形容,新美之间有宽阔、重要的工作议程以及共同的远景,要实现联通、繁荣、更安全和更有韧性的印太地区,新美伙伴关系至关重要。

他总结:“李总理,我一向希望咨询你的意见。正如我跟你说的,你本人和新加坡都勇担明显大于你们自身分量的挑战(punch way above your weight),我珍惜我们在一起的时光,也期待有更多聚会。”

李显龙:相当相信本届美国政府专注于在亚太地区达成持久成果

在简短的记者提问的环节中,有新加坡记者提问李显龙总理对于美国政府亚太政策的可预期性,有多少信心。

李总理回答表示,从宏观角度说,美国对亚洲政策的导向已经有了共识,美国希望与中国接触,发展稳定可预期的对华关系,同时在经济、贸易、投资、环境保护和可持续发展等更多方面,和亚太地区其他国家保持接触。

他说:“在见过好几任美国政府后,我相当相信,这一届完全专注于在亚洲达成一些持久的成果,我们在新加坡会尽全力确保他们的建议行得通,扎根并成长多年。”

随行李显龙总理访美并参加昨天的会议的,包括我国外长维文、贸工部长颜金勇,以及通讯及新闻部长杨莉明。

李总理下午也同美国副总统哈里斯会面。哈里斯去年在新美建交55周年时,曾经到访我国。