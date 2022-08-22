百名狮城屋主投诉 碧桂园金海湾声明：警查后证实指责不实

（早报讯）百名狮城屋主针对新山公寓设施被破坏三度报警，碧桂园金海湾对此发表声明澄清，称警方调查后认为业者指控不实。

《新明日报》星期天（8月21日）报道，碧桂园公寓的水电房三度遭人破坏，业务管理委员会三度报警，上百名狮城屋主越堤到新山开会，捍卫权益。业务管理委员会主席江女士（50来岁）表示，公寓于8月1日、3日与5日发生断水断电的问题，也有人破坏公寓的保安系统。她称公寓的电眼拍到肇事者，怀疑事件与前任管理公司有关，已就此事三次报警。

对此，碧桂园金海湾（Country Garden Danga Bay）星期天晚上发表声明，否认业务管理委员会指控。声明指出，有关项目建设完成后，就交由光明物业服务有限公司（Bright Property Management）负责管理居民相关事宜及楼宇物业管理。

碧桂园指：“关于部分业主所称物业技工故意破坏设施和设备的指控，并不属实。我们了解到的情况是警方已于8月9日对此事进行调查，并证实业委会指责不实。”

针对碧桂园的声明，江女士称并未接到警方通知，相信警方仍在调查此事。

碧桂园项目非首次生事端

碧桂园在声明里称，作为负责任的开发商和城市运营商，碧桂园致力于为居民和周边社区提供更好的服务。

然而，这并不是碧桂园项目首次生出事端。2018年6月，45名碧桂园业主指买卖合约遭窜改而集体向警方报案，要求当局彻查此事。发展商当时也否认业主的指责。同年，其中一名狮城屋主因不满合约被窜改，起诉马来西亚柔佛州新山碧桂园金海湾发展商，经两年审讯后获判胜诉。