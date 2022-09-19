傅海燕：这一代人应思考如何减少气候变化对后代影响

（早报讯）随着我国迈向国家建设的下一个阶段，永续发展与环境部长傅海燕提醒，这一代人应思考作为环境守护者，如何减少气候变化对后代的影响。

配合“新加坡携手前进”（Forward Singapore）运动，永续部邀请公众和企业共同探讨我国应对气候变化面对的挑战、局限和机遇。永续部也呼吁公众和企业做出承诺，善用环境资源，致力打造一个绿色、宜居且具气候韧性的新加坡。

讨论的重点包括：如何解决气候变化的代际问题；追求相互竞争的经济、社会和环境目标；以及政府、企业及人民的角色和责任。公众可上网go.gov.sg/stewardenv提出看法。

傅海燕星期一（9月19日）在环境伙伴论坛上，为新加坡携手前进运动的“守护”（Steward）支柱启动讨论。

新加坡携手前进运动由副总理兼财政部长黄循财和第四代领导班子今年6月发起，旨在为我国下一个阶段的发展制定计划，更新并强化社会契约。

傅海燕强调，绿色转型已不再是一种选择，而是我国在碳资源受限的未来继续发展须做出的战略转变。虽然我国在绿色转型的进程中须做出权衡取舍，但绿色经济也将带来新机遇和良好的就业机会。

“我们必须确保在绿色转型过程中，不会有任何新加坡人落在后头。”

这场论坛标志着为期七天的“气候行动周”正式启动。从9月19日至25日，来自民间组织、私人企业与公共机构的3P（People, Private, Public）领域，将有超过80个合作伙伴举办近140个项目。