裕廊湖区未来发展项目争取2045年达净零排放

（早报讯）为加速我国的减排工作，位于裕廊湖区的未来发展项目将争取在2045年左右达到净零排放。

副总理兼财政部长黄循财星期二（10月25日）在新加坡国际能源周致辞时作出上述宣布。

裕廊湖区将通过四大策略，达成净零目标。

首先，包括住宅在内的新发展项目必须至少获得建设局绿色标志超低能耗认证，部分发展项目得取得零能耗认证。

再来，随着裕廊湖区的电网逐步脱碳，区域内的空地和建筑物也会被充分利用来安装太阳能板，提高太阳能使用率，作为减排的过渡措施。

裕廊湖区内未来15年至20年无需用作发展用途的空置土地，也会用来建造临时太阳能农场，以提高太阳能生产。

市区重建局预计将从2028年起，配合新项目的落成，推出这些太阳能农场。

第三，包括住宅在内的所有新发展项目须使用区域供冷系统。市建局将在下来几个月内展开提案征求活动，委任区域供冷系统经营者。

到2030年采用全电动巴士提供支线巴士服务

裕廊湖区将通过四大策略，达成净零目标。（市区重建局提供）

最后，为达到减少用车的愿景，最迟在2035年以前，裕廊湖区至少85%的出行将以行走、骑行和搭乘公共交通为交通方式。区域内也会使用能源更清洁的巴士，这包括在2030年前采用全电动巴士提供支线巴士服务。

裕廊湖区内大部分新步行道和脚踏车道会建得更宽，以鼓励公众骑车或使用更环保的出行方式。其中一些道路也会设计为优先畅行廊道（Transit Priority Corridors），有别于现有巴士道，这些廊道可同时设脚踏车专用道，缩短巴士乘客和骑士的车程时间。

除此之外，裕廊湖区约40%的土地将用来增设公园、绿色空间以及水域，除了降低区域的温度，也能为公众提供休闲空间。