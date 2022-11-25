厨房文化特大通过所有议案 撤换五名董事

（早报讯）大股东大路集团（OOWAY Group）主导召开的厨房文化公司（Kitchen Culture）特别股东大会，星期五（11月25日）通过所有议案，五名新董事的委任都通过，取代五名现有董事。

根据大路集团为首的股东星期五特别股东大会过后发布的信息，100％合格票数都支持所有议案。在特大投票的股东共持有超过1亿7360万股厨房文化股票，所有议案获得100％票数支持。

文告指出，这个特大是以电子方式进行，投票由获准的机构监督和鉴定结果。

对于这个特大的结果，代表大路集团的刘彦龙说：“星期五举行的特别股东大会的结果，证实了厨房文化的股东对现任董事会缺乏信任和信心，他们希望给予新的董事会授权和机会，引导公司向前发展，为股东创造价值。所有议案都以100％的合格票数获得通过的事实，清楚地反映了这一点。”

他重申：“这次特别股东大会标志着厨房文化的新曙光，我们希望新的董事会能够为公司注入新的活力。尽管上届董事会设置了一些障碍来阻挠本次特别股东大会的进行，但我们很高兴地宣布，不仅特别股东大会顺利结束，而且所有有资格在特别股东大会上投票的股东也都对所有议案投了赞成票。”

他补充说：“我们正向厨房文化的公司秘书通报特别股东大会的结果，并恭请上届董事会和公司秘书在交接期间的过渡阶段充分合作。必要时，我们将毫不犹豫地采取法律行动来迫使他们合作。”

根据文告，新董事会获得股东授权，“将立即着手扭转公司的局面，为股东创造价值，同时也将注意与股东接触和沟通，以更透明的方式经营公司。”

新董事会的成员叶建文说：“我谨代表厨房文化的新董事会，对所有股东的支持表示感谢。我们重视你们对我们的信任和信心，我们将尽一切可能满足并超越你们的期望。我们打算采取与所有股东频繁接触和沟通的政策，以提供所有投资者要求的透明度。”

厨房文化公司的股票目前停牌。对于特大和新董事会，股东林小泷在文告中说：“我相信，新的董事会将能够重组和振兴公司，使它对投资者再次具有吸引力。”