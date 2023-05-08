【国会】存款保障计划下全额受保的存户比率从91％跌至89％

在存款保障计划（Deposit Insurance Scheme）下，全额受保存户的比率已从91％微跌至89％。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期一（5月8日）在国会答复碧山—大巴窑集选区议员安迪和蔡厝港集选区议员黄文鸿关于存款保障计划的询问时说，我国存款保障计划旨在为小存户提供保障。

新加坡的存款保障上限上一次调高是在2019年，即每家参与存款保险计划的金融机构，每名存户的存款保险覆盖顶限从5万元提高到7万5000元。

陈圣辉透露，7万5000元顶限，已为91％在存款保障计划下受保的存户的全部存款提供保障。随着存款的增长，全额受保的存户比率如今已略跌至89％。

陈圣辉指出，新加坡金融管理局（MAS）刚完成对存款保障计划进行的最新定期审查工作，包括检讨存款保障的覆盖顶限，以及维持存款保障计划运作效率的方法。

金管局计划在今年6月底之前提交这些咨询文件，并为此征求公众意见。值得注意的是，当局这么做并不是为了应对近期一些国外银行所带来的压力，我国应避免对这些事件反应过度。

另一方面，陈圣辉表示目前的存款保险基金规模充足。这个基金旨在满足超过99.9%的偿付能力充足率的标准。这意味着在目标基金规模下，存款保险基金能够在99.9％的置信区间（confidence interval）内支付存款保险赔偿金。

目前的目标基金规模为6亿9000万元，存款保险基金的总资产规模约为5亿7000万元。