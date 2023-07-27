市场预测美联储接下来将按兵不动 亚洲股市全面上扬

美国联邦储备局一如预期加息25个基点，接下来将根据经济数据逐次会议决定是否继续加息。市场认为，美联储年内将维持观望，即不加息也不减息。亚洲股市上午全面上扬，本地股市涨将近22点或0.66％。

新加坡海峡时报指数星期四（7月27日）截至中午12时报3326.92点。

日本、韩国、上海和香港股市上午涨0.30％至1.30％。

美联储一如市场所料上调政策利率25个基点至5.25％至5.5％的区间，联邦基金利率上升到22年来的最高水平。

美联储主席鲍威尔在政策会议之后向媒体说：“我们将继续根据所有数据以及这些数据对经济活动和通货膨胀的影响以及风险平衡，在每一次会议上做出决定。”

IG市场策略师叶俊荣指出，利率决策将以逐次会议为基础，反映美联储没有决心进一步收紧政策。“美联储将根据经济数据做判断，加上美国通胀已经放缓，市场目前预期美联储今年接下来将按兵不动。”

星展集团首席经济师贝格（Taimur Baig）也说，从经济活动、消费者和企业信心、劳动力市场和金融市场的数据来看，“我们认为美联储已经到了长期观望的阶段，并有可能持续到明年年中”。

贝格认为，就名义利率而言，美联储的加息周期几乎已经结束。“美联储必须在消费和物价大幅反弹的情况下才会进一步加息，但我们分析这似乎不太可能发生。”

美元跌、黄金涨

美联储鹰派立场放软，促使美元下跌、黄金上涨。

反映美元兑一揽子主要货币走势的美元指数星期四上午一度下滑0.20％。截至中午12时，美元兑日元下滑0.24％至1美元兑139.87日元、美元兑新元下滑0.20％至1美元兑1.3227新元。

黄金期货价格涨0.41％，报每安士1978.10美元。