本地将展开新一轮调查 助制定更有效护老政策

杜克—新加坡国立大学医学院将在接下来三年针对1万名年长者展开纵向研究，了解本地年长者的身心健康和社交等生活情况，尤其在冠病疫情后，旨在支持我国更有效地制定护老政策。

由杜克—国大医学院老龄化研究与教育中心进行的全国调查是新加坡医疗卫生、就业、社会参与和代际转移的变化研究（简称THE SIGNS）的一部分。

这项由卫生部资助的研究分别在2016年和2019年进行，约2800多名年长居民连续参与首两个阶段的调查。接下来的第三阶段调查将从8月起开始，目的是收集有助于制定2023年幸福老龄化行动计划的数据。

我国今年更新的幸福老龄化行动计划将围绕“关护、贡献和连接”三方面展开各项行动，旨在让年长者过得健康、能追求自己的愿望并继续为社会贡献。第三阶段调查增添的内容包括了解年长者对数码科技的使用情况、邻里的社交情况，疫苗接种概率、是否遇到年龄歧视等，更着重在社会因素。

受访者将接受面对面的问卷调查，问题针对个人的健康与心理健康情况、就业与终身学习、生活素质等。专人会上门进行调查，受访者也会接受基本的健康评估如测量身高、体重、血压、步行速度等。研究团队于2025年至2026年会再访问同一批受访者，了解他们在健康与生活素质方面的变化。

新一轮调查将从8月起开展，研究团队的目标是鼓励1万名年满60岁的新加坡公民与永久居民参与。卫生部和老龄化研究与教育中心将联合发信给符合条件的家庭，邀请年满60岁者参加。曾参加首两轮调查的年长者也将获邀参加。

研究团队指出，首两轮的调查在冠病疫情前展开，疫情影响了社会的新常态，需要掌握新数据来更有效地了解本地老龄化课题，制定计划。相较于几年前，年长者的经济和家庭背景等也有所不同。把调查人数扩大至1万名，也能更精准地预估本地乐龄的健康与生活情况。

THE SIGNS首轮调查有约5000人参加，当中约2800多名继续参与2019年的跟进调查。