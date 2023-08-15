涉持刀斗殴 两青年落网一人在逃

四人在克拉码头一带斗殴，其中一人涉嫌持刀砍人后与同伙逃走。两名青年落网，一人潜逃。

警方星期一（8月14日）发出文告，指逮捕了两名年龄分别为19岁和20岁的青年，他们涉嫌参与一起滋事打架（affray）案件。

文告揭露，警方于星期天（13日）早上6时15分左右接获报案，克拉码头一带的李德弯公园（Read Crescent Park）发生打架事故，一名受害者头部被砍伤，额头有一道深深的伤口，事后清醒送院。

初步调查显示，受害者事发时与三名身份不明的男子发生口角，结果冲突越演越烈，随后大打出手。打斗过程中，其中一人用刀袭击受害者。三名嫌犯都逃离现场。

警方事后起获一把相信是嫌犯用来袭击受害者的刀。

中央警署警员通过实地调查，并且借助警方电眼画面，迅速确定两名涉案青年的身份，并在接获报案的同天将他们逮捕归案。

两人星期二（15日）被控，滋事打架罪成可判处最多一年监禁、最高5000元罚款，或两者兼施。

警方也在文告中公布另一名涉案男子的照片，透露说仍在寻找该名男子，以协助案件调查。警方呼吁，任何有相关信息的人可致电警方热线1800-255-0000或上警方网站提供线索，所有资料将严格保密。

警方强调，对暴力和公然藐视法律的行为采取零容忍的态度，将全力追捕此类违法分子，并依法予以处理。