明年本地所有初院学生代表 将学会识别应对青少年激进化

从明年起，本地所有初级学院的学生代表都将完成内部安全局和教育部举办的反恐工作坊，让他们能识别其他青少年是否出现自我激进化的征兆。

主管公共服务的教育部长陈振声星期五（9月29日）在全国保家安民计划公共服务动员者研讨会上致辞时，谈到接触青少年的重要性，并作出上述言论。

全国保家安民计划（SGSecure）在2016年推出，目的是加强全民防恐和紧急应对能力。内政部自2017年和公共服务机构合作，训练全国保家安民计划公共服务动员者（SGSecure Public Service Mobilisers，简称PSMs），让公务员学习如何预防和应对恐怖袭击。

陈振声举例说，内部安全局和教育部合作为教职员和学生提供训练，包括自去年起为初级学院学生制定的反恐工作坊。这个工作坊耗时约半天，主要是让学生更好的认识到激进化的迹象，以及若发现身旁有人出现激进化迹象，例如分享极端主义等时，知晓如何应对和通报等。

到了明年，所有初级学院都将完成这个工作坊，当局计划将工作坊推广到中学，让中三以上的学生有机会参与工作坊。

陈振声强调，接触青少年应该是整个社区共同的努力，倘若每个人都具有反恐知识，并愿意通报当局，就能避免一些人走向自我激进化的道路。

另一方面，内政部也宣布从9月25日推出新版本手机应用，进一步提升公众的使用体验。当局鼓励公众更新至最新版本，而还未下载应用的公众也应下载SGSecure应用。

同时，全国保家安民计划也正式推出新系列路演，让公众更好的了解如何在反恐上尽一己之力。路演增添了面向青年的内容，通过更多数码和互动元素宣导反恐信息。

公众可从今天起至10月1日到福南（Funan）商场参与首场路演，第二场则计划在11月3日至5日在Bugis+商场举行。