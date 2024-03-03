一小时内两火烧车事故 罗厘突起火整车榴梿烧焦

短短一小时内，两起火烧车事故，一辆回收卡车和一辆小罗厘被烧毁，小罗厘上的榴梿被烧得焦黑。

其中一起事故是于星期六（3月2日）中午12时50分发生，地点是在滨海湾金融中心（Marina Bay Financial Centre）外。

其中一起事故是于星期六（3月2日）中午12时50分发生，地点是在滨海湾金融中心（Marina Bay Financial Centre）外。（取自网络）

根据脸书主页“Road.sg”星期六发布一则时长40秒的视频，画面显示，起火的是一辆运载资源回收物卡车。

当时，两辆消防车和一辆警车已经到场，现场冒出大量浓烟，至少八名民防人员也在展开灭火工作，期间回收卡车的车斗还陆续冒出火舌。

新加坡民防部队受询时指出，民防部队于当天中午12时50分接获投报，地点是在中央林荫道（Central Boulevard）和薛尔思道（Sheares Avenue）的交界处，火势涉及垃圾车的物品。民防队员用两支水枪扑灭火势，过程中无人受伤，失火原因在调查中。

另一起火烧车则于星期六中午1时15分发生，地点是在亚逸拉惹高速公路（AYE）靠近裕廊东一带。

根据读者所提供的视频，可见一辆小罗厘失火后，整辆小罗厘几乎被烧毁殆尽。拍摄视频的读者称，小罗厘载了一车榴梿，榴梿都被烧得焦黑。

事后，四名民防人员到场灭火，旁边有多名身穿工作服的员工在围观。

对此，民防部队受询时说，于星期六中午1时15分接获一宗在亚逸拉惹高速公路朝往东海岸公园大道（ECP），靠近裕廊镇大会堂路（Jurong Town Hall Road）出口处的火患，火势涉及一辆小罗厘后方的物品，民防人员用两支水枪扑灭火势，过程中无人受伤，失火原因调查中。