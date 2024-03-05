【国会】更新德士和私召车监管框架 德士法定寿命延至10年

为维持稳定的德士和路边截车服务供应，德士法定寿命将从八年延长至10年，车龄少于三年的德士也只须每年进行一次例常检查，与私召车的规定一样。此外，较小型的德士公司日后也无须提供电话召车服务。

陆路交通管理局去年9月宣布，检讨对德士和私召车的点对点载客服务业结构和监管框架。永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时，公布首阶段将落实的措施，包括更新对德士和私召车的监管机制。

许连碹指出，尽管私召车和平台电召（ride-hail）服务越来越普遍，2020年至2023年之间，在路边或德士站截车的乘客已从23％减至12％，但德士仍扮演重要的角色，满足对召车应用不熟悉的年长者和旅客等不同群体的需求。

不过，德士监管条例更严格使得营运成本更高，是德士供应减少的原因之一，政府因此将更新监管机制，减少德士成本。

其中，德士法定使用年限将从八年延长到10年。许连碹说，德士初检合格率去年高达99.5％，高于德士须达到的98％，显示这些德士仍非常适合在路上行驶。

延长法定寿命能让德士公司在更长时间内分摊德士成本，陆交局将与业者合作确保所省下的成本能与司机分享。

调整德士和私召车例常检查要求

此外，陆交局将调整例常车辆检查要求。由于新德士维持良好，车龄少于三年的德士，例常检查次数将从每半年一次，减至每年一次，让德士有更多时间载客。

超过10年的私召车去年初检合格率只有84.5％，例常检查频率因此将从每年一次，改为每半年一次。

目前，只有约1％的乘客仍依赖电话召车服务。考虑到这项服务的成本较高，陆交局将逐步取消对较小型德士公司的电话召车要求。由于通过电话召车预约的车程中，超过99％来自康福德高，因此该公司会继续提供这项服务。

一旦发生系统性故障 业者须在一小时内通知乘客

此外，陆交局也推出两项措施提高点对点服务的可靠性。

这包括为运营中断事故制定基线标准，规定业者在确认发生可能影响服务的系统性故障时，必须在一小时内通知乘客、司机和陆交局，好让乘客另做交通安排。

业者若有意退出市场，须至少120天之前通知陆交局，目前的规定是60天前。业者在交回执照至少60天前，也必须通知公众，给予乘客和司机时间取出电子钱包的余额并转换到其他平台。

确保私召车能更好满足轮椅使用者和有幼童家庭的需求

针对有轮椅使用者面对私召车后备箱不够空间存放可折叠轮椅，以及部分家长没有按需求为身高1.35米以下的孩子电召有儿童座位的私召车，陆交局会与业者合作改善电召平台，让乘客更容易注明是否有折叠式轮椅或须要儿童座椅。

平台也会注明乘客匹配到的私召车是否有充足的后备箱空间或儿童座椅，让忘记注明需求或选错私召车类型的乘客可以重新叫车。如果司机因为达不到这些需求须取消预约，不会受到惩罚。

目前只有德士必须确保后备箱可以放入可折叠轮椅，并且不受限于儿童座椅的要求。

下阶段会检讨是否为私召车另设拥车证组别

陆交局预计，检讨工作将在今年下半年完成。

针对是否为私召车另设拥车证组别，许连碹说，这会在今年较迟时候完成检讨后有结果。

她透露，下一阶段的检讨还包括与业者合作让应用更便于年长者使用、探讨提供德士和私召车都可以使用的接载点，以及研究市场占有率较大的业者是否应遵循更严格的监管标准。