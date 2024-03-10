疑被卡车撞倒 客工伤重不治

一名客工星期六（3月9日）在万礼湖路工地疑被卡车撞倒，导致头部受重伤，送院后不治身亡。

这起事故发生在星期六上午11时45分，地点在靠近万礼湖路（Mandai Lake Road）80号的一处工地。

目击此事的何姓货车司机受访说，据他听到现场人士传出，死者是来自中国的客工，当时他不知何故蹲在地上，结果疑被驶来的卡车撞倒，导致他血流如注，随后陷入昏迷。

根据何先生所提供的视频，可见一名身穿工作服的客工倒在地上，身旁有一大滩血迹，手套也掉在一旁，客工当时没有任何反应，多名员工则纷纷站在一旁围观。

记者星期六走访该处时，发现工地已经被封起来，里面空无一人。

警方受询时证实接获投报，一名44岁男子昏迷送院，过后不治身亡。根据初步调查，案件没有涉及刑事成分，调查工作进行中。

民防部队受询时说，当局于11时50分接获投报，过后将一人送往邱德拔医院。

万态保育集团正协助调查工作

万态保育集团（Mandai Wildlife Group）发言人受询时指出，集团正在协助调查工作。

发言人说，星期六下午发生的事故涉及倾斗垃圾车司机，并非是由建筑活动所引起。司机受伤送院后，于下午不治身亡。

“我们已向死者家属致以最深切的哀悼，在这困难时期，各方也会提供必要的支持，目前我们也在协助当局进行调查。”