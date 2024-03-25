研究：建筑漆隔热涂料 行人体感降1.5摄氏度

全球变暖导致天气越发酷热，建筑漆上隔热涂料后可更高效反射太阳热量，行人走在城市街道上的体感温度下降1.5摄氏度，建筑内的温度也更低，可减少冷气的使用，节能省电。

城市里的一座座高楼以及繁忙的街道都属高蓄热体，持续发出大量热能，加上城市设计往往缺乏绿地，种种因素造成城市热岛效应（Urban Heat Island Effect）。

尤其是两座建筑之间的街道，或称“街道峡谷”（street canyons），不仅含有高热能，两边的建筑也阻挡风向使得空气不流通，让“峡谷”里更加闷热。

为缓解城市热岛效应，在建筑和街道表面漆上隔热涂料（cool paint）是公认的方案之一。这种涂料含有反射太阳热量的添加剂，有助减少不同表面所吸收和散发的热量。

南洋理工大学研究团队早前在我国西部的工业区，为指定建筑漆上隔热涂料，并采集空气流动性、表面和空气温度、湿度和辐射等环境数据，以了解隔热涂料降低城市热量的效果。

整体而言，漆上隔热涂料的建筑，所散发的热量下跌高达30％，可使建筑周围气温降低达2摄氏度，行人走在街道上可感受到环境温度低了约1.5摄氏度。（南洋理工大学提供）

研究发现，在没有漆上隔热涂料的情况下，建筑顶层表面的温度可升至73.2度、道路可攀至53.1度、墙面则可达34.5度。

不同表面漆上隔热涂料后，能更高效反射太阳热能，所吸收的热能较低。建筑顶层表面、道路和墙面在下午时分的显热峰值（peak sensible heat）分别降低约40％、23％和5％；个别表面的最高温度也都下跌，分别为48.7度、44度，以及28.7度。

整体而言，漆上隔热涂料的建筑，所散发的热量下跌高达30％，可使建筑周围气温降低达2摄氏度，行人走在街道上可感受到环境温度低了约1.5摄氏度。