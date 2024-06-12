金管局与BIS创新中心合作 制定气候风险平台蓝图

新加坡金融管理局（MAS）与国际清算银行创新中心（BIS Innovation Hub）为整合监管和气候数据的平台制定蓝图，以帮助金融机构识别、监测，以及管理金融体系中的气候风险。

双方星期三（6月12日）联合发布文告，做出以上宣布。上述蓝图列出气候风险平台所需的主要特征和指标。这包括有关融资排放量、实体风险敞口，以及在不同气候情景下的前瞻性评估的数据和信息。

文告说，由于气候变化性质复杂、存在显著的数据缺口，以及对如何衡量相关风险的理解有限，将气候风险分析纳入金融稳定监督充满挑战。

因此，双方在国际清算银行新加坡创新中心（BIS Innovation Hub Singapore Centre）通过维利迪斯项目（Project Viridis）发展气候风险平台的蓝图。

维利迪斯创新项目 将结合监管与气候数据

文告指出，维利迪斯项目展示如何结合监管与气候数据，这些数据是通过自然语言处理（natural language processing）技术从企业披露文件中提取。“这为当局提供对气候相关金融风险的洞察，助它们对金融机构的风险敞口形成初步看法，辨识出可能需要更深入风险评估的方面。”

金管局助理局长（经济学与知识管理）谢书玲说，维利迪斯项目是个创新的合作蓝图，善用科技方案系统性地追踪气候相关数据与指标，从而增强监管机构在评估各家银行和金融体系实体和过渡气候风险敞口的努力。