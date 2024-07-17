五理工学院添10工读课程 培养数码绿色关护经济领域人才

五家理工学院今年新推出10门工读课程，为数码、绿色及关护经济领域，培养更多人才。

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士星期三（7月17日）为今年的技能创前程工读课程展（SkillsFuture Work-Study Fair）致开幕辞时，作出以上宣布。技能创前程工读课程展，是一年一度的技能创前程节系列活动之一。

由南洋理工学院、义安理工学院、共和理工学院、新加坡理工学院及淡马锡理工学院提供的10门工读课程，多数将在今年10月开课，包括应用生成式人工智能、数据科学、环境技术与能源可持续性专业专科文凭，及社区健康与社会护理证书课程等。每间学院提供一至三门课程。

技能创前程工读计划自2015年起推行，旨在将课堂学习和在职培训相结合，参与者在为期一年或一年半的工读期间边做边学。他们完成课程后可获得更高的学术资格，也有机会获参与公司聘为全职员工。

孟理齐透露，从最初仅有12个行业的15门课程，这项计划如今扩展至涵盖40个行业约170个课程，让超过1万3000人和逾3000家公司受益。

孟理齐说，工读计划是让高等教育学府、学生及企业三赢的计划。除了学校能与行业建立更紧密的联系，了解市场不断变化的技能需求、学生能学以致用，企业也扩大他们的人才库。

“在完成工读课程后的六个月内，超过九成毕业生都找到工作。大多数人留在了赞助他们参加课程的公司。”

孟理齐也透露，贸工部近期对在2018年至2021年参与工读计划的专业专科文凭毕业生进行薪资调查，发现他们在一年至一年半的工读期间，薪资比直接进入职场者来得高。这表明市场认可工读计划的价值。