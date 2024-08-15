受台风安比影响 新航调整多个往返日本航班

台风安比逼近日本，新加坡航空公司和旗下廉航酷航，调整或取消部分往返日本东京的航班。受影响的乘客可要求退款，或根据座位供应情况更换航班。

根据新航星期四（8月15日）在网站发布的通知，由于台风安比（Typhoon Ampil）导致的天气情况，一些往返东京的航班将调整航班时间。

新航网站的信息显示，原定当地时间15日下午2时20分（新加坡时间16日凌晨5时20分）从洛杉矶国际机场飞往东京成田国际机场的SQ11航班，将延迟到星期五（16日）早上8时出发（新加坡时间晚上11时），并在17日早上抵达东京。

随后从成田机场出发至樟宜机场的SQ11航班，将延迟在东京时间17日中午12时30分（新加坡时间11时30分）出发，并于新加坡时间下午6时45分抵达。

星期五从新加坡前往成田机场的SQ12航班，则从早上9时25分，提早至凌晨3时40分出发。

其他原定星期五往返新加坡和东京羽田机场的SQ632、SQ633、SQ634和SQ635航班也受影响。

新航说，公司将联系所有受影响的乘客，告知他们航班时间更改。乘客可针对机票中未使用的部分要求全额退款，或根据座位供应情况，要求更换航班。

由于情况随时变化，新航说，其他往返日本的航班也可能受影响。乘客可浏览新航网站（https://www.singaporeair.com/flight-status）查询航班的最新详情，以及订阅手机通知服务，接收最新的航班信息。

台风安比导致的天气情况，也使酷航取消航班。酷航受询时说，星期五从新加坡经由台北前往成田机场的TR874航班，以及反方向的TR875都已取消。

酷航已联系受影响乘客，在可行的情况下安排他们乘坐其他航班。乘客若选择不继续飞行，可要求全额退款。

根据法新社报道，受台风安比影响，全日本航空公司取消了星期五在羽田机场及成田机场起降的约280趟国内航班，影响6万多名乘客。

日本航空公司也取消191趟国内航班和26趟国际航班，影响约3万8600名乘客。这两家航空公司呼吁旅客通过官网确认最新航班信息。