阿末扎希任公账会主席有变数？

（早报讯）马来西亚国会下议院副院长倪可敏周五指希盟将提名国会反对党领袖阿末扎希出任国会公共账目委员会主席。不过根据国会网站的资料，首相马哈迪将提名巫统比鲁兰区国会议员罗纳建迪出任此职。希盟领袖对公账会主席人选的不同说法因此引起议论。

倪可敏周五表示，希盟下周二（7日）将在国会下议院提名阿末扎希出任公账会主席。阿末扎希也是峇眼拿督区国会议员及巫统主席。倪可敏说，希盟政府这是为了兑现委任反对党领袖出任公账会主席的竞选承诺，也是改革国会的第一步。

他说：“希望阿末扎希不要像雪州巫统州议员那样不敢担起这些重任。当然也希望阿末扎希能主动出击（调查弊案），而并非等到弊案浮出水面才调查。”

公账会是国会唯一个有权传召官员或任何人出席调查听证会的特权委员会。公账会也有权批准媒体采访听证会，它是国会委员会中最重要的委员会之一。

倪可敏表示，政府希望阿末扎希一旦接受委任，就立即调查多个遭人质疑的大型计划，这包括备受瞩目的一个马来西亚发展有限公司（一马公司、1MDB）弊案。

首相署部长刘伟强上周表明，阿末扎希是希盟政府唯一的公账会主席人选。阿末扎希日前指希盟政府尚未正式与他讨论此事，他也没有表明是否将接受委任。

然而，根据国会官网发布的国会下议院下周一的议程，马哈迪当天将在下议院提名罗纳建迪为公账会主席，并提名民主行动党怡保东区国会议员黄家和为副主席。罗纳建迪也是国会下议院前副议长。

分析员认为，马哈迪提名罗纳建迪出任公账会主席，其实并不违反其委任反对党议员出任此职的竞选承诺，但目前并不清楚马哈迪为何不提名阿末扎希而提名罗纳建迪。

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