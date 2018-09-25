俄罗斯将向叙利亚提供S-300防空导弹系统

（早报讯）俄罗斯将在两星期之内向叙利亚军方提供S-300防空导弹系统。

俄罗斯国防部长绍伊古24日在莫斯科就“以色列军方不负责任行为导致俄一架伊尔—20电子侦察机被叙防空导弹击落”一事发表声明。在声明中，绍伊古表示，俄将采取系列措施提高叙利亚军队防空能力。

中国新闻社引述绍伊古说，S-300防空导弹系统可拦截250公里范围内的空中来袭武器并同时打击数个目标。2013年应以色列方面要求，俄方没有向叙利亚提供这种武器。“现在形势变了，不是我们的问题”。

绍伊古说，将为叙利亚防空部队及指挥部装备只有俄罗斯军队使用的自动控制系统。该系统将能使叙利亚防空武器识别所有俄罗斯飞机。同时能集中管理叙利亚防空武器、监测空中情况并快速分配发现的目标。

绍伊古表示，在叙利亚沿岸地中海空域，针对攻击叙境内目标的战机，俄方还将对其卫星导航、机载雷达和通信系统进行电子压制。

绍伊古说，相信这些措施将使“发热的头脑”冷静下来并阻止不合理行为。

美国对俄向叙提供这套防空导弹系统表示关注。路透社引述在纽约出席联合国大会的美国国务卿蓬佩奥，他将同俄外长谢尔盖·拉夫罗夫就此磋商。他说：“我相信，谢尔盖和我会有时间会面。”

据俄总统新闻处消息，当天俄总统普京与以色列总理内坦亚胡举行电话会谈。期间普京说，俄加强叙利亚防空能力的决定在当前局势下是“完全适当的”，主要目的在于防止俄军人生命受到任何潜在威胁。

莫斯科时间17日晚间，俄军一架载有15人的伊尔—20电子侦察机在叙利亚附近地中海上空失联。飞机失联期间，4架以色列F—16战机正在空袭叙利亚拉塔基亚省目标。

此后，俄军方称，空袭期间以军机以附近的俄军伊尔—20电子侦察机为掩护，将后者置于叙军的防空火力中。由于伊尔—20电子侦察机的雷达反射面积大于F—16战机，致使俄机被叙利亚防空导弹击落。

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