应对疫情 美国拟向成年人发放1000美元 儿童500美元

（早报讯）美国财政部长姆努钦说，如果赢得国会支持，他赞成在三周内直接向美国人送钱，每个成年人1000美元（1450新元），每名儿童500美元。

姆努钦周四上午接受福克斯商业采访时表示：“总统决心要支持”那些受影响的人。

彭博社报道，向所有美国家庭发放现金的计划正在获得国会的支持，并被视为是支撑受冠状病毒拖累的经济的最好方法。

由于美国人为了避免传播这种病毒而停止大部分日常生活，并且市场持续下跌，白宫正在寻求国会追加拨款1.3万亿美元，其中包括向美国人直接发放5000亿美元，向陷入困境的航空部门提供500亿美元贷款，以及向因病毒爆发给经济中“严重陷入困境的部门”提供1,500亿美元。

“我们的确致力于向美国企业和美国工人提供流动性，”姆努钦说，“这是史无前例的情况。”

姆努钦说，这笔款项将在国会通过立法的三周内发放出去。按人均定额付款而不是按收入来调整付款额，能够让国税局更容易处理。但是，一些前国税局和财政部官员对此表示怀疑，他们认为这笔款项可能要花费数月而不是数周的时间才能发放到家庭。他说，如果国家紧急状态持续下去，将发放第二轮款项。姆努钦估计，每轮直接付款将花费约2500亿美元。参议院共和党人正在制定一项刺激计划，该计划最快周四就能出炉，其中就包括一项直接付钱给家庭的提议。