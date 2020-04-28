南美冠病疫情堪忧 巴西或疫情大暴发

（早报讯）拉丁美洲冠病疫情持续恶化，情况最为严重的巴西，累计病例6万7000多起；秘鲁累计2万8000多起；厄瓜多尔累计2万3240起；智利累计1万3000多起。有专家表示，拉美的疫情暴发比较晚，最令人担心的是当地医疗资源和医生防护能力。

拉美不同国家采取了不同的应对措施，像墨西哥，基本采取放任政策；像巴拿马、阿根廷，实行坚决的隔离政策。巴西总统因为担心经济，所以反对隔离政策，和卫生部长、各州州长产生很大的分歧，发生了很多冲突。

中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员林华28日在接受香港中通社采访时表示，从整体来看，目前拉美地区的疫情尚在可控范围内，但是未来有可能在局部或个别国家暴发。这种判断主要是基于当前病例的增长速度以及各国的防疫政策。目前最令人担忧的是巴西、厄瓜多尔和秘鲁。这三个国家最近一、两周以来，确诊病例明显增多。一方面与检测能力提高有关，但另一方面也说明防疫措施的确存在较大漏洞。特别是巴西，作为最大的拉美国家，在此次疫情中的表现差强人意。

林华认为，巴西政府应对疫情的态度较为消极。虽然前任卫生部长努力抗疫，但却遭到解职，这反映出巴西政府目前的核心思想仍然是“经济比防疫更重要”。保住经济才能保住选票，这是巴西总统博尔索纳罗消极抗疫、淡化病毒危害、反对全社会隔离的主要原因。其结果是导致政府内部就如何防疫出现严重分歧，无法同心协力抗击疫情。总统自身的一些行为也给普通民众树立了一个不良榜样，很容易误导民众对此次疫情危害程度的认识。