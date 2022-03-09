美国参议员提法案 制裁买卖俄罗斯黄金者

（早报讯）一个由美国两党参议员组成的团体提出了一项法案，计划对买卖俄罗斯黄金者实施二级制裁，从而切断莫斯科遏制卢布崩盘的其中一个可用渠道。

缅因州参议员安格斯·金（Angus King）、得克萨斯州共和党参议员约翰·科宁（John Cornyn）、田纳西州共和党参议员比尔·哈格蒂（Bill Hagerty）以及新罕布什尔州民主党参议员玛吉·哈桑（Maggie Hassan）启动了一项立法，以阻止任何人与俄罗斯中央银行进行黄金交易、转运该央行所持黄金，或是在俄罗斯出售实物或电子黄金。截至1月末的俄罗斯黄金储备估值为1323亿美元（1803.20亿新元）。

彭博社引述新闻网站Axios的报道说，安格斯·金在声明中称：“针对这些储备实施制裁，可以进一步将俄罗斯排除在世界经济体系之外，令普京日益昂贵的军事行动的难度加大。”

此举或可阻止例如中国、印度等国的银行购买俄罗斯政府所持有的黄金，或是以其为抵押提供借贷。俄罗斯黄金储备量位居全球第五。西方国家的银行已不准与俄罗斯央行进行交易，实质上将其黄金排除在纽约和伦敦这世界两大市场之外。

俄罗斯央行此前耗费六年时间大举购入黄金，持有量翻番，进而减少美元占其储备的比例。2020年3月，冠病疫情暴发后，金价飙升，俄央行停止了购买，自那以来储备基本维持稳定。上个月，俄罗斯央行宣布会重新开始从国内生产商购买黄金。

这些参议员指出，俄罗斯正在购买黄金，随后转卖以换取硬通货，令欧美经济制裁的效力减弱。

科宁在声明中指出：“俄罗斯效仿了委内瑞拉的做法，利用当前制裁的一个漏洞，通过买卖黄金来洗钱。此项立法将对通过买卖这些沾着鲜血的黄金、帮助俄罗斯为战争融资者实施二级制裁。”