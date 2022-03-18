第三次世界大战 用钞票非子弹

（早报讯）如果你不是阴谋论支持者，单单从表面来看，拜登总统明确表示美国无意与俄罗斯作战，而且也拒绝在乌克兰实施禁飞区，迄今为止算是避免了第三次世界大战。

但是从经济的角度来看，其实拜登已经利用‘钞票’发动了第三次世界大战，因为美国已经对一个全球军事强国，实施了前所未有的天罗地网制裁。

俄罗斯不是伊朗，也不是利比亚。它是世界第11大经济体，是一个超过1700万平方公里，几乎相等于1.7个美国面积的国家，拥有1.45亿人口，是（或曾经是）世界上石油、天然气、镍、小麦、煤炭和其他商品的五大出口国之一。

到底这次发动的制裁，对俄罗斯、对全球来说到底有多危险呢？

历史告诉我们，制裁的最大问题就是，它们有开始，但是却没有明确的结束，甚至是可以拖拖拉拉地没完没了。就好像美国自1962年以来就对古巴实施制裁，至今都还不知道会如何结束。

西方国家目前对俄罗斯实施的，可以说是近期最严厉的制裁行动。一系列出人意料的快速且强大的金融制裁，猛击俄罗斯经济，也阻挠了俄罗斯各个主要金融资源的渠道。

也许俄罗斯有预见到制裁的到来，但它可能没有预料到的是，西方国家这次竟然可以史无前例地如此迅速而且全面。

单单是美国和欧洲的盟友，就限制了俄罗斯以美元和欧元等外币进行交易的能力，冻结了多家俄罗斯银行的资产，切断了俄罗斯银行的SWIFT系统能力。这就等于对俄罗斯金融体系进行“核弹”打击。

自2月24日俄罗斯入侵乌克兰开始，一直到一系列制裁的启动，俄罗斯的卢布兑其他外币以惊人的幅度贬值。只不过三周，卢布兑美元已经下跌了将近50％。

美国和欧洲的“子弹”还不止如此而已。大华银行环球经济与市场研究部研究主管全德健在接受《联合早报》专访时就说：“俄罗斯现在是世界上面对制裁最多的国家，总共有5530项制裁，比伊朗的3616项还要多。这些制裁对俄罗斯的影响，尤其是涉及金融部门和能源出口的制裁，将阻碍该国为制成品、技术产品和机械，以及其他产品的进口提供资金的能力。”

全德健说：“不仅是融资，俄罗斯在买进货物时也将面临付款的问题，在销售其商品时如何收款等也是个挑战。”

这个制裁也不仅限于西方国家。现在连日本也表示将加入冻结俄罗斯领导人和一些银行的资产，同时也冻结俄罗斯的日元外汇储备。就连历史上一向持中立国立场的瑞士也加入制裁行动。

虽然俄罗斯已采取行动，试图支撑它的经济和财政状况，例如在卢布兑美元贬值后，其央行已将利率提高一倍，以试图稳定卢布，但是从现状来看，似乎徒劳无功。

华侨银行财富咨询部总经理徐道意接受本报专访时也持有同样看法。他说：“俄罗斯遭受的全球制裁是有史以来最严厉的制裁之一，严厉到只差没有开战，是自2003年美国入侵伊拉克以来最严重的。单是俄罗斯央行被冻结资产和外汇储备就高达6300亿美元。”

徐道意说：“除了卢布兑美元贬值近一半，俄罗斯股票也一概贬值，股票交易所全部关闭，俄罗斯国内通胀更是预计将加速至20％。”

美国禁止所有俄罗斯石油和天然气进口，英国将在今年底前逐步淘汰俄罗斯石油，德国暂停了北溪2号（Nord Stream 2）天然气管道，英国石油（BP）等主要石油公司也已宣布退出其19.75％的Rosneft股权。据英国石油公司称，截至去年底，这项投资价值140亿美元。

美国、欧盟和英国也在禁止俄罗斯制造业使用的商品，削弱了他们的工业生产能力。国际各个零售企业也在尽自己的一份力量；麦当劳、喜力（Heineken）、可口可乐和星巴克全部都已停止在俄罗斯的业务。

俄罗斯的亿万富翁也受到制裁，包括切尔西足球俱乐部（Chelsea FC）老板阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）。他们的资产已被冻结，旅行也受到限制。

徐道意说：“制裁的范围还扩大到俄罗斯议会的386名议员，包括欧盟和美国对俄罗斯总统普京的制裁。欧盟和英国也正在禁止向俄罗斯出口奢侈品，而英国则对部分俄罗斯进口商品，包括伏特加在内，加征35％的关税。”

至于这种制裁对世界其他地区会带来什么影响，全德健认为：“由于俄罗斯是能源产品和工业金属的主要出口国，与乌克兰一样也是全球农产品的主要出口国，这些产品在全球的出口减少，将意味着其他生产国需要迅速填补这些缺口。”

全德健说：“如果不填补这些短缺，它将导致全球价格上涨。我们现在已经看到俄罗斯能源供应减少，以及电力和燃料价格上涨导致供应链变化的各个影响了。”

在俄乌战火还在延续的当儿，美国方面又偏偏选中这个关键时刻，通过美国监管机构针对在美国股市挂牌的中概股给予警告，如果再不交出业绩报告的详细审计文件的话，将会把它们摘牌。此举显然剑指中国。

在动荡不定的大环境的情况下，美国这个警告如晴天霹雳般震荡中概股，直接打击到也同时在香港股市挂牌的中概股。这股连锁效应直接冲击中国股市。

几天前，沙特阿拉伯甚至开始考虑在石油交易时，也接受人民币付款而不是美元。这么做肯定挑战美元在全球石油市场的主导地位，是否会让美国反击？又或是挖陷阱让中国跳下去的计中计？

这种大战不是免费的，而是有代价的。经济合作与发展组织本周四（3月17日）就说，乌克兰战事爆发后的第一年，全球经济增长可能减少“超过一个百分点”。经济冲击如果持续下去，俄罗斯将陷入深度衰退，并将全球通胀推高约2.5个百分点。

该组织也说，欧洲会是俄罗斯和乌克兰以外受到打击最重的区域，欧元区的增长可能被削弱多达1.4个百分点。欧洲高度依赖俄乌的供应，包括原材料、粮食和能源。与俄乌接壤的欧洲国家除了经济受影响，还需要资源安顿乌克兰难民。

联储局在新的经济预测中也说，今年通胀率将明显高过先前的预测，达到4.3％，今年的经济增长预测则会从4％下调至2.8％。

不仅如此，像我国和本区域国家也得付出一定的经济代价。徐道意就说：“因为这些制裁，我们已经将日本今年的经济增长从3.0％下调至2.3％，印度从9.0％下调至8.0％，香港、新加坡、韩国和台湾地区的亚洲四经济体从3.3％下调至2.7％，以及东盟-4的印度尼西亚、马来西亚、泰国和菲律宾从5.2％下调到4.8％。”

隔夜美国众议院又以压倒性多数票，支持取消俄罗斯和白罗斯的最惠国贸易地位。日本也宣布取消俄罗斯的最惠国待遇。这些新“子弹”、新“攻击”相信还会继续出现。

这个局到底要如何收场？俄罗斯撤出乌克兰，又或者与乌克兰政府签署和平协议？那是否意味西方国家就会解除制裁？还是西方国家会一不做二不休索性连克里米亚都要回来？日本又是否会要回北方四岛才肯罢休？

总之，俄乌开战、国际制裁，最后都会波及世界各地。这场宛如没有硝烟的战争，形同美国与西方国家用“钞票”与俄罗斯和中国的一次对决，是以经济为手段的第三次世界大战。

以往至今，战争从来没有赢家，只是谁输的较惨罢了。不管谁赢谁输，最终“埋单”的总是无辜的人民。