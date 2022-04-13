新加坡企业广招人手导致新山人力短缺

（早报讯）新加坡与马来西亚边境重新开放后，新加坡企业随即广招马国员工，许多早前因疫情和封关而从新加坡辞职返马的员工重返新加坡工作。加上不少大学毕业生也因新元兑令吉约1比3的兑换率而选择到新加坡工作，导致柔佛的就业市场开始人力短缺。

招聘谘询公司创办人Jobbuilder的谢佩彤告诉《东方日报》，公司今年1月起，平均每月收到30家新加坡公司企业在公司网络平台刊登征聘信息。“新加坡此时需要大量员工，（当地公司）除了召回之前辞职的马国前员工，也不断招聘新人。”

她透露，新山餐饮市场目前人力需求其实也很高，但相同工作在新山与新加坡的薪资数额差不多，但新元与令吉的币值却是一比三，这造成新山餐饮业者即使提高薪资也很难请到新员工。一些当地企业征才数个月都仍未找到人填补空缺。

在柔佛巴西古当工业区一家工厂担任人事部执行人员杨文苑透露，最近离职者大部分都是前往新加坡工作。“也有一些之前在新加坡失业而返马工作的马国人被新加坡前雇主重新聘请。离职前往新加坡的员工，除了生产操作员，还有行政人员。”

马国中国总商会柔佛州分会属下青企会主席李宜恒指出，从宏观角度看，员工流失只是部分影响，新马陆路关卡开放也为当地企业创造商机，当地商家获得的正面商业机会大于人才流失的冲击。