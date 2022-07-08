布林肯要求俄国允许乌克兰出口粮食

（早报讯）美国国务卿布林肯星期五（7月8日）在印度尼西亚举行的二十国集团闭门会谈中，要求俄罗斯允许粮食从乌克兰运出。

综合外电报道，据在场的一名西方官员说，布林肯当时告诉俄罗斯官员：“乌克兰不是你的国家。它的粮食不是你的粮食。你为何封锁港口？你应该要让粮食出去。”

据报道，布林肯拒绝和俄罗斯外长拉夫罗夫会面，但在会谈中向俄罗斯发表讲话，并提出了美国的财政援助，以缓解因俄乌战事引发的全球粮食短缺问题。“俄罗斯是问题的根源，美国专注于解决方案。”

二十国集团（G20）轮值主席国印尼在主持外长级会议时，呼吁俄乌双方尽快停战，在谈判桌而非战场上化解分歧。

印尼外长雷特诺说，本周的G20会议，几乎所有双边会议都讨论了俄乌战事。全球已可感受到俄乌战事在食品、能源和经济领域所引发的涟漪效应，而发展中和低收入国家受到的冲击最大。

她还说，粮食和能源安全，以及重新将俄罗斯和乌克兰的粮食与化肥融入供应链至关重要。

俄外长：准备与乌克兰和土耳其就粮食问题谈判

俄外长拉夫罗夫则表明，准备与乌克兰和土耳其就粮食问题进行谈判，但目前还不清楚谈判何时展开。他也指责西方国家脱离G20议程，在会上“疯狂”地批评俄罗斯为“侵略者”，破坏了解决全球经济问题的机会。

德国外长贝尔伯克星期五批评俄罗斯无意展开对话。她说，拉夫罗夫中途离开了上半场会议，并跳过了下半场会议，“这清楚地表明他对与其他19个伙伴国的国际合作或对话不感兴趣”。

在场外交官说，拉夫罗夫星期五在贝尔伯克进行演说的中途退场，当时贝尔伯克正在针对俄乌战事批评俄罗斯。他也在乌克兰外长通过线上方式现身前，跳过一场中午的会议。