G20外长会议重点关注恢复全球粮食供应

（早报讯）二十国集团外长星期五（7月8日）呼吁加强多边主义，并关注恢复全球粮食供应链问题。

综合外电报道，作为二十国集团（G20）轮值主席国的印度尼西亚，7日和8日在峇厘岛举行了两天的外长会议。

印尼外长雷特诺在会后的记者会上说，出席者一致认为多边主义仍是解决全球挑战的最佳途径，并直言迫切需要加强多边主义。

她说，政治意愿和全球合作对于确保实现多边主义至关重要，并指多边主义有利于所有国家。

雷特诺还说，出席者都对粮食和能源价格飙涨感到担忧，并重申当前的危机，包括与食品和能源的可及性和可持续性等相关的问题，将继续阻碍全球复苏。

她指出，发展中国家将受到最大冲击，尤其是低收入国家和发展中的小岛国家，因此解决全球食品供应链中断问题迫在眉睫。“我们有责任尽早结束战争，在谈判桌上而不是在战场上解决分歧。”

一名出席会议的西方官员则说，这次的会议表明，各国要求俄罗斯解除对乌克兰粮食出口的封锁已达成共识。“我们希望这次会议取得的成果是，俄罗斯能看到对于粮食问题需要取得进展这一点上，获得了多么广泛的共识。”

联合国粮食及农业组织（FAO）星期五说，6月国际粮食价格连续第三个月下跌，但仍接近3月创下的历史最高水平。