乐施会：2030年将亿万富豪减半 重分配财富让世界更平等

（早报讯）非政府组织乐施会说，到2030年，亿万富翁的数量应减少一半，通过提高税收和其他重新分配财富政策，使世界更为平等。

法新社报道，为期一周的世界经济论坛星期一（1月16日）开始在瑞士达沃斯举行，乐施会（Oxfam）向出席此次论坛的政治领袖、企业总裁和知名人士发出这个呼吁。

乐施会在一份题为“最富有者的生存之道”的报告中说，在过去10年，亿万富翁的财富增加一倍，其中最富有1%人士的财富相当于底层50%人群的74倍。

当冠病大流行引发生活成本危机，加上俄罗斯入侵乌克兰后食品和能源价格飙升的情况下，非常富有者变得更为富有。

乐施会说，自2020年以来，通货膨胀率超越了全球至少17亿工人的工资增长率，但亿万富豪的财富仍每天激增27亿美元。食品和能源公司去年的利润就翻了一番。

乐施会引述美国调查新闻组织ProPublica的一份报告称，世界上许多最富有人士几乎没有缴纳任何税款。美国电动车特斯拉老板马斯克，在2014年至2018年的“真实税率”仅3.2%，美国跨境电商平台亚马逊创始人贝佐斯支付的税款不到1%。

乐施会说，与乐施会有业务往来的一名乌干达人缴纳了40%的利润税，与这些超级富豪的情况形成强烈对比。

乐施会呼吁通过税收，逐步重新分配财富，并减少极端不平等现象。

乐施会说：“首先，从现在到2030年，全球应该通过增加对最富有1%人士的税收以及其他针对亿万富豪的政策，将亿万富豪的财富和人数减少一半。”

这些措施将使亿万富豪的财富和人数回到2012年的水平。乐施会说：“最终目标应该是更进一步，让亿万富豪彻底消失，这是为全球财富进行更公平和更合理分配的一部分行动。”

乐施会也建议征收更高的股息税，还有“一次性团结”财富与暴利税，以“阻止在危机中牟取暴利的行为”。它还呼吁对最富有的1%人士永久增税，对他们的劳动和资本收入征收至少60%的税。