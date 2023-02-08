拜登发表国情咨文前夕 民调支持率接近任内最低水平

（早报讯）美国总统拜登星期二（2月7日）晚到国会发表国情咨文演说，预计在他四年任期中段的这场关键演说，将作为他寻求2024年竞选连任的蓝图。

民意调查显示，拜登的支持率仍维持在四成，许多美国人认为他迄今为止几乎没有取得什么成就，而他准备为自己的政绩辩护。

路透社报道，在拜登发表国情咨文前夕公布的路透社/益普索民调结果显示，拜登的公众支持率为41%，与他任内的最低水平相距不远。

这个三天全国民调进行至2月5日，结果还显示，65%的美国人认为美国正走在错误的道路上，比一年前的58%来得高。

另据美国之音，《华盛顿邮报》与美国广播公司新闻部（ABC News）联合进行的一项最新民调发现，62%的美国人认为拜登在两年内取得的成绩“不多”或者“几乎没有”。

拜登经常提到他任期内增加的数十万个新工作岗位、通过立法应对气候变化和资助修复美国老旧的道路和桥梁，以及他领导西方联盟抗击俄罗斯发动的乌克兰战争。

白宫新闻秘书让-皮埃尔说，截至星期一下午，拜登仍在与顾问一起撰写和修改他的演讲稿。她说，拜登“将有机会直接与美国人民交谈，而不仅仅是国会，谈论他在过去两年所做的工作，以及他如何看待这个国家的未来”。

领导无党派研究机构“公共议程”（Public Agenda）的政治学者塞利格森（Andrew Seligsohn）说，拜登需要涵盖对大多数美国人来说重要的生计问题。但拜登也可能讲到各种庞杂的问题，包括外交政策、公共卫生、警察改革、枪支管制和移民。

塞利格森说：“拜登在国情咨文中面临的挑战是，一方面力陈全球性的意义，同时又将自己展现为一位理解并准备应对美国人所面临的国内日常经济挑战的领导人。”