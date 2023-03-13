印尼峇厘岛拟对俄乌公民收紧签证要求

（早报讯）印度尼西亚峇厘岛当局发现一些游客非法工作，因此要求中央移民局取消对俄罗斯和乌克兰公民的落地签证政策。此外，外国游客将被禁止在峇厘岛骑电单车。

路透社报道，峇厘省省长考斯特（I Wayan Koster）星期天（3月12日）说，基于一系列违规行为，他已要求法律和人权部收紧签证要求，取消对俄罗斯和乌克兰公民的落地签证设施。

根据官方旅游数据，3月至少有四名俄罗斯人因违反签证规定被驱逐出境。印尼移民当局多次警告在峇厘岛的外国人，不要持旅游签证工作。俄罗斯人是入境印尼的最大外国群体之一。

根据印尼移民局的Instagram贴文，考斯特说：“因为他们（俄罗斯和乌克兰）在打仗，所以他们（俄乌公民）涌来峇厘岛，包括那些寻求舒适生活或来这里工作的人。”他补充说，点名这两个国家，是因为它们公民的违规行为比其他国家的人民更显著。他未说明有关违规行为的细节。

据报道，印尼人在社交媒体抱怨一些俄罗斯游客在峇厘岛的行为，包括一名模特儿在一棵圣树下摆出裸体姿势，以及一名男子据称喝酒开车时，撞倒行人。隶属法律部的移民局发言人拒绝置评。

另一方面，由于发生一连串骑车意外，外国游客将被禁止在岛上使用电单车。考斯特说：“他们不守规矩，行为不端。”他说，从现在开始，外国人只能使用由旅游服务机构制定与符合标准的交通方式，以确保高质量的旅游。

印尼允许某些国家的公民在抵达时申请签证，其他国家则必须在出发前申请。

印尼政府放宽冠病防疫限制后，去年9月至今年1月，印尼迎来超过7万7500名俄罗斯人和8800名乌克兰人；在大流行之前的同一时期，入境的俄罗斯人有8万8000人次。