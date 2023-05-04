北约：俄或将以海底电缆和其他关键基础设施为目标

北约情报方面称，俄罗斯正在测绘关键海底系统，并警告俄罗斯可能会将基础设施作为目标，是一项“重大而持续的风险”。

彭博社星期四（5月4日）报道，北约情报与安全部门助理秘书长卡特勒（David Cattler）说：“俄罗斯正在其军队和民用情报部门的支持下，积极绘制北约盟军陆地和海底关键基础设施的地图。”

卡特勒指出，俄罗斯可能会攻击盟军系统，这是一项“持续而重大的风险”，俄罗斯可能会以大西洋、波罗的海和北海的海底基础设施，如海底电缆和其他关键基础设施为目标，扰乱西方生活，并影响那些向乌克兰提供支持的国家。

北约强调，问题的关键在于要保护海底电缆等系统。这些系统占互联网通信的95%，每天总计进行价值约10万亿美元（约13.3万亿新元）的金融交易。

上个月，丹麦、芬兰、瑞典和挪威的广播公司发布一项联合调查，称俄罗斯军用和民用船只正在绘制波罗的海和北海的海底基础设施。

卡特勒说，俄罗斯“在进入并贯穿整个大西洋方面的巡逻水平很高，大部分时间都比我们近年来看到的水平更高”，并称俄罗斯的一项军事战略便是要求在冲突早期阶段迅速摧毁关键基础设施，这也是引发北约担忧的一大因素。

卡特勒还指出，虽然中国在该领域也很活跃，但中方更感兴趣的是购买基础设施，而不是测试其他国家的漏洞。 他补充说，也有来自恐怖分子和其他团体的威胁，特别是在电缆或基础设施与陆地相遇的地方。

北约近期成立了一个海底基础设施协调小组，旨在通过共享最佳实践、信息和使用技术来确保链接安全，从而提高盟国系统的安全性。