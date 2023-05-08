美得州边境移民收容所公车站遭汽车冲撞 七死多伤

美国得克萨斯州边境城市布朗斯维尔（Brownsville）发生汽车冲撞公车站候车人群事故，造成七人死亡、多人受伤，一名男驾驶被捕。

路透社报道，事发于美国中部时间星期天（5月7日）上午8时30分左右（新加坡时间7日晚上9时30分左右）。

警方和消防部门说，一辆运动型多功能汽车冲入公交车站的候车人群。肇事的男驾驶除了须面对鲁莽驾驶罪名，还可能面临额外提控。

布朗斯维尔位于得州东南部、美国和墨西哥边境附近。当地警察局官员桑多瓦尔说，遭冲撞的公车站靠近为越境移民提供临时住宿的一个收容所，死者包括一些移民。

目前仍未有具体受伤人数或伤者情况的详情。

另据《纽约时报》报道，卡梅伦县（Cameron County）法官特雷维诺，目前尚不清楚男驾驶是故意撞向人群还是失去了对车辆的控制。

另据新华社引述美国媒体报道，驾驶汽车的男子也在事件中受伤，被警方逮捕后，接受了酒精和毒品测试。

收容所负责人在查看监控录像后说，汽车冲撞候车人群后，翻车并继续滑行约60米，伤及车站附近行人。死伤者多为来自委内瑞拉的移民。

据报道，这家收容所是布朗斯维尔市唯一一家提供临时住宿的收容所，收容从联邦政府移民拘留机构释放的非法移民，并为他们提供交通服务。过去两个月，收容所每天接待两三百名越境移民，但许多人当天离开。

在2020年冠病大流行暴发后，美国联邦政府实施名为“42条”的公共卫生政策，以防疫为由授权边境执法人员快速驱逐越境移民，不接受其避难申请。这项政策即将于今年5月11日结束。近期，美墨边境再度涌现越境移民潮，非法入境人数持续增加。