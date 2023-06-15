伊朗总统谴责西方经济制裁 破坏他国稳定

到尼加拉瓜访问的伊朗总统莱希承诺加深德黑兰与马那瓜的关系，他也谴责西方国家通过实施经济制裁破坏他国稳定。

法新社报道，莱希星期三（6月14日）在马那瓜的尼加拉瓜议会发表演讲时说：“我们愿意与兄弟友好的国家尼加拉瓜分享我们的能力和经验……尼加拉瓜与伊朗和拉美地区相距甚远，但我们的心很近，目标也很近。”

莱希此行访问一些受西方制裁的国家。他从委内瑞拉开始访问行程，继尼加拉瓜之后，他还将续程至古巴。

新华社报道，莱希谴责美国等西方国家一味将其意志强加于他国，通过实施经济制裁破坏他国稳定。莱希说，伊朗和尼加拉瓜有着相同的革命、斗争和抵抗共同敌人的历史，自诩为人权、民主和自由捍卫者的美国等西方国家喜欢将其意志强加于他国，如果他们军事入侵或政变没有得逞，就实施经济制裁破坏他国的稳定。他说，美国和西方国家在巴勒斯坦、黎巴嫩、阿富汗、伊拉克、叙利亚和拉美国家的所作所为，充分表明了这一点。

莱希和尼加拉瓜总统奥尔特加出席多项双边协议的签字仪式。奥尔特加宣布，尼加拉瓜和伊朗签署了多项“重要协议”，包括建立政府间经济和商业合作与科技交流混合委员会，加强司法合作，加强制药、医疗设备领域的合作等。他说，委内瑞拉、尼加拉瓜和古巴人民致力于捍卫拉美和加勒比地区的主权和一体化。三国与伊朗一样，受到美国制裁。

莱希13日下午由委内瑞拉抵达马那瓜。他在委内瑞拉访问时，委内瑞拉领导人马杜罗宣布，他们签署了25项协议，涉及教育、卫生和采矿等各个领域。