台风“卡努”横扫俄罗斯远东地区 数千房屋淹没

台风“卡努”横扫俄罗斯远东滨海边疆区后，俄罗斯于星期天（8月13日）派出一支工作组，负责监督灾区的清理工作。

路透社报道，俄罗斯塔斯社引述莫斯科紧急情况部的话说，淹没在水中的房屋数量为4368间，洪水也淹没毗邻的5654片土地和七栋公寓楼。据称，仍有28个定居点与外界隔绝。

报告称，大多数受影响的房屋位于乌苏里斯克市（Ussuriysk）和斯帕斯克-达利尼市（Spassk-Dalny）等地，以及滨海边疆区（Primorye）的十月市（Oktyabrsky），海参崴（俄称符拉迪沃斯托克，Vladivostok）是该区的行政中心。

紧急情况部通过社交媒体发布的消息说，工作组将“协调工作以消除洪水的后患”。紧急部说，它的飞机运送了人道主义援助物资，Mi-8直升机将救援人员转移到现场。

它还补充道，目前还没有人员伤亡的报告，提前派遣部队避免了更严重的损失。

塔斯社说，滨海边疆区第二大城市乌苏里斯克发生的洪水是十年来最严重、规模最大的，影响了全市35％至40％的土地。

滨海边疆区第二大城市乌苏里斯克的洪灾是十年来最严重的，影响了全市35％至40％的土地。（路透社）

俄罗斯远东城市相继宣布进入紧急状态

新华社报道，受台风“卡努”（Khanun）影响，俄罗斯远东滨海边疆区九个城市和地区因暴雨灾害11日和12日相继宣布进入紧急状态。

星期天俄罗斯通讯社引述当地紧急情况部门发布的消息报道，8月10日至12日，“卡努”给滨海边疆区带来强降雨，部分地区受灾严重，乌苏里斯克市、斯帕斯克达利尼市等地居民紧急疏散，九个城市和地区进入紧急状态。

塔斯社引述滨海边疆区民防和紧急情况部门消息报道，该区部分地方最近三天降雨量达到188毫米。乌苏里斯克市受灾最严重，市政府在社交媒体发文称，该市降雨量达到132.8毫米，一些地区甚至停止了天然气供应。

据滨海边疆区民防和紧急情况部门统计，洪灾已造成32个居民点与外界交通中断，543座私宅以及40个路段被淹。乌苏里斯克市一座大坝决堤，洪水冲入居民区和街道，当地居民从星期五（11日）晚间开始紧急疏散。

另据报道，暴雨导致连接符拉迪沃斯托克市与哈巴罗夫斯克市的高速公路部分路段被洪水淹没，交通中断。因通往波尔塔夫卡边境口岸的道路被淹，该口岸已临时关闭。