金正恩与绍伊古讨论加强俄朝国防合作的实际问题

据朝鲜媒体报道，朝鲜领导人金正恩与俄罗斯国防部长绍伊古讨论了加强国防合作的实际问题。

朝鲜官媒朝中社星期天（9月17日）发布新闻稿称，金正恩星期六（16日）在绍伊古的陪同下视察了俄罗斯具备核能力的战略轰炸机、高超音速导弹和军舰。视察结束后，绍伊古为金正恩设欢迎午宴，两人用餐后进行了谈话。

新闻稿说，谈话期间，金正恩和绍伊古就“进一步加强两国军队之间以及两国国防和安全领域的战略战术协调、合作和相互交流中出现的实际问题，交换了建设性意见”。稿中也说，两国之间存在着意见上的分歧。

根据俄媒之前的报道，金正恩星期六登上了停靠在符拉迪沃斯托克港的俄罗斯太平洋舰队护卫舰“沙波什尼科夫元帅”号，当天也参观了俄罗斯的高超音速“匕首”导弹，以及图-160、图-95和图-22M3战略轰炸机。

朝中社说，金正恩在视察军舰期间高度评价了太平洋舰队，称其“为东北亚和世界的和平与安全作出了巨大贡献”。他还向舰队赠送了纪念礼物，并在访问手册中写下“正义与和平”。

此外，金正恩还为天平洋舰队留下一张手写字条，上面写着：“尊敬太平洋舰队，金正恩，2023年9月16日。”

不过，尽管俄朝之间近几天发生各种友好互动，两国官方至今都否认在金正恩访俄期间签署了任何军事合作协议。

美国和韩国星期五（15日）发出警告称，朝俄之间的军事合作违反联合国对平壤的制裁，盟国将确保朝俄为此付出代价。